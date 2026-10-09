Afectados por Aras protestan frente a Palacio de Gobierno

Viernes 9 de octubre de 2026

Cerca de 40 personas afectadas por Aras se manifestaron en la Plaza Hidalgo para exigir atención de las autoridades y avances en la reparación del daño, al señalar que hasta el momento los pagos han sido prácticamente nulos.

Como parte de la protesta, los inconformes cerraron la calle Aldama y se instalaron frente a Palacio de Gobierno con lonas y pancartas.

Los manifestantes también se colocaron en los accesos al edificio por las calles Libertad y Aldama, con el objetivo de visibilizar sus demandas y presionar por una respuesta oficial.

Entre sus principales exigencias está ser atendidos por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el fiscal general del Estado, Francisco Sáenz Soto; o la gobernadora Maru Campos, a fin de obtener información clara y una solución a su situación.