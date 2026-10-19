Afectarán suministro de agua en 226 colonias de Chihuahua; JMAS pide almacenar con anticipación

Lunes 19 de octubre de 2026

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) pidió a habitantes de 226 colonias, fraccionamientos y sectores de Chihuahua capital almacenar agua con anticipación, debido a las afectaciones que se presentarán en el suministro del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Los trabajos estarán relacionados con el acueducto El Sauz y forman parte de las maniobras necesarias por la construcción de la gaza de incorporación del Reliz, en la zona del Canal y Periférico de la Juventud.

De acuerdo con la información difundida, el Gobierno Municipal y la JMAS realizarán conexiones de tuberías en el Periférico de la Juventud y bulevar Ortiz Mena, lo que obligará a realizar maniobras que impactarán temporalmente la distribución de agua potable.

Las afectaciones alcanzarán principalmente sectores del sur, centro, poniente y norponiente de Chihuahua, aunque no serán iguales en todas las colonias, debido a que algunas reciben únicamente una parte de su suministro del acueducto El Sauz.

Ante la duración prevista de los trabajos, la JMAS recomendó a las familias tomar previsiones y almacenar solamente el agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas, evitando desperdicios.

Estas son las 226 colonias contempladas

1. 24 de Junio

2. Adriana

3. Albaterra

4. Albaterra 2

5. Albaterra 3

6. Alfredo Chávez

7. Américas

8. Ampliación Campesina

9. Ampliación Cerro de la Cruz

10. Anexo Santa Rosa

11. Arboledas

12. Arcadas

13. Avícola I Etapa

14. Avícola II Etapa

15. Bahías

16. Barrancas

17. Benito Juárez

18. Bosque Real

19. Bosque Real 2

20. Bosques de San Francisco

21. Bosques del Pedro

22. Bosques del Valle

23. Bosques del Valle 2

24. Bosques del Valle 3

25. Bosques del Valle 4

26. Brisas del Noroeste

27. Burócrata Federal

28. Calcanto

29. Calzada del Bosque

30. Caminos del Valle

31. Caminos del Valle 2

32. Caminos del Valle 3

33. Caminos del Valle 4

34. Campanario

35. Campesina

36. Campestre

37. Campestre Washington

38. Campo Bello I

39. Campo Bello III

40. Campo Bello IV

41. Campo Bello V

42. Cantera

43. Cantera del Pedregal

44. Casa Blanca

45. Castelo

46. Centro

47. Cerrada de Cumbres

48. Cerrada La Cantera

49. Cerrada Las Lomas

50. Cerrada Malbec

51. Cerrada Vista Real

52. Cerro de la Cruz

53. Chapros

54. Chihuahua

55. Cima de la Cantera

56. Club Campestre

57. Colina

58. Colinas del Sol

59. Colinas del Sol I Etapa

60. Colinas del Valle

61. Contempo

62. Cordilleras del Norte

63. CTM

64. Cuarteles

65. Cuauhtémoc

66. Cumbres

67. Cumbres de Dominion

68. Cumbres de San Francisco Etapa 1

69. Eucalíptico de San Francisco Etapa 5

70. Cumbres Universidad

71. Cumbres Universidad II

72. Dale

73. David Alfaro Siqueiros

74. Deportistas

75. Diamante Reliz

76. Diego Lucero

77. Diez Villas

78. Dominion

79. El Pedregal

80. Encordada del Valle

81. Esperanza

82. Fidel Velázquez

83. FOVISSSTE Abraham González

84. Fuentes del Sol

85. Fuentes del Valle

86. Genaro Vázquez (Universitaria)

87. Gloria

88. Granjas

89. Guadalupe

90. Hacienda del Moro

91. Haciendas

92. Haciendas de Santa Fe

93. Haciendas del Rejón 1

94. Haciendas del Rejón 2

95. Herradura La Salle

96. Hidalgo

97. Ignacio Allende

98. Ignacio Rodríguez

99. Industrial Américas

100. Industrias

101. Infonavit Insurgentes

102. Infonavit Karike

103. Infonavit Lourdes

104. Infonavit Nacional

105. Infonavit Saucito

106. Infonavit Universidad 1

107. Infonavit Vallarta

108. Juan Escutia

109. La Cantera

110. La Escondida

111. Lagos

112. Las Fuentes

113. Las Misiones

114. Las Misiones III

115. Laura Leticia

116. Laviana

117. Leones

118. Lomas

119. Loma Alta

120. Loma Dorada

121. Lomas Altas

122. Lomas Altas IV Etapa

123. Lomas Américas

124. Lomas de San Charbel

125. Lomas del Pedregal

126. Lomas del Sol

127. Lomas del Sol 2

128. Lomas del Valle

129. Lomas del Valle 2

130. Lomas Karike

131. Lomas San José

132. Lomas Universidad

133. Lomas Universidad 4

134. Lomas Universidad 5

135. Lomas Vallarta

136. Los Álamos

137. Los Encinos

138. Los Frailes

139. Majalca

140. Martín López

141. Misión del Bosque

142. Misión del Valle

143. Misión del Valle 2

144. Molino de Viento

145. Montecello

146. Morelos

147. Nava

148. Nuevo Chihuahua

149. Nuevo Paraíso

150. Óscar Flores

151. Pablo Gómez

152. Pacífico

153. Panamericana

154. Panorámico

155. Paquimé

156. Paseo de las Moras

157. Pedregal del Valle

158. Pravia

159. Presidentes

160. Privanza San Ángel

161. Progreso

162. Puente de Cantera

163. Puente de Piedra

164. Puerta de Hierro

165. Puerta del Valle

166. Puerta del Valle V Etapa

167. Ramón Reyes

168. Real de Colinas

169. Real de Guzmán

170. Real Universidad

171. Recursos Hidráulicos

172. Reforma

173. Renovación

174. Residencial Gama del Pedregal

175. Revolución

176. Rincón de la Mora

177. Rincón de la Sierra

178. Rincón de las Lomas

179. Rincón de las Lomas II

180. Rincón de San Felipe

181. Rincón Soberano

182. Rinconada

183. Rinconada de la Sierra

184. Rinconadas del Valle

185. Rinconadas del Valle V

186. Rinconadas del Valle VI

187. Rincones de San Francisco

188. Rincones del Pedregal

189. Rincones del Pedregal 2

190. Roma

191. Rosario

192. Rubio

193. Salud

194. San Agustín

195. San Ánores

196. San Felipe V Etapa

197. San Francisco

198. San Ignacio

199. San José

200. San Martín

201. San Pablo

202. Santa Elena

203. Santa Mónica I Etapa

204. Santa Rita

205. Santa Rosa

206. Satélite

207. Tarracona

208. Tierra Residencial

209. Tierra y Libertad

210. Torralba

211. Torres del Rey

212. Trento

213. Unidad

214. Unidad Cuauhtémoc

215. Universidad

216. Valdivia

217. Valle de Mercia

218. Valle del Ángel

219. Viñedos

220. Villa Dorada

221. Villa Nueva

222. Vistas de las Lomas

223. Vistas del Pedregal

224. Vistas del Sol

225. Vistas del Valle

226. Zarco

La JMAS aclaró que la afectación dependerá de cada sector, por lo que no necesariamente las 226 zonas permanecerán completamente sin agua durante los cuatro días.

Una vez concluidos los trabajos, la dependencia pidió continuar con un uso responsable del agua, ya que será necesario recuperar gradualmente los niveles de los tanques y estabilizar la presión en las redes antes de normalizar completamente el servicio.

Las autoridades recomendaron a los habitantes de las zonas contempladas tomar previsiones antes del viernes 30 de octubre, almacenar agua de manera responsable y evitar consumos innecesarios durante el periodo de trabajos.