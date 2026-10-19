Afectarán suministro de agua en 226 colonias de Chihuahua; JMAS pide almacenar con anticipación

21.73°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Lunes 19 de octubre de 2026
La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) pidió a habitantes de 226 colonias, fraccionamientos y sectores de Chihuahua capital almacenar agua con anticipación, debido a las afectaciones que se presentarán en el suministro del 30 de octubre al 2 de noviembre.
Los trabajos estarán relacionados con el acueducto El Sauz y forman parte de las maniobras necesarias por la construcción de la gaza de incorporación del Reliz, en la zona del Canal y Periférico de la Juventud.
De acuerdo con la información difundida, el Gobierno Municipal y la JMAS realizarán conexiones de tuberías en el Periférico de la Juventud y bulevar Ortiz Mena, lo que obligará a realizar maniobras que impactarán temporalmente la distribución de agua potable.
Las afectaciones alcanzarán principalmente sectores del sur, centro, poniente y norponiente de Chihuahua, aunque no serán iguales en todas las colonias, debido a que algunas reciben únicamente una parte de su suministro del acueducto El Sauz.
Ante la duración prevista de los trabajos, la JMAS recomendó a las familias tomar previsiones y almacenar solamente el agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas, evitando desperdicios.
Estas son las 226 colonias contempladas
1. 24 de Junio
2. Adriana
3. Albaterra
4. Albaterra 2
5. Albaterra 3
6. Alfredo Chávez
7. Américas
8. Ampliación Campesina
9. Ampliación Cerro de la Cruz
10. Anexo Santa Rosa
11. Arboledas
12. Arcadas
13. Avícola I Etapa
14. Avícola II Etapa
15. Bahías
16. Barrancas
17. Benito Juárez
18. Bosque Real
19. Bosque Real 2
20. Bosques de San Francisco
21. Bosques del Pedro
22. Bosques del Valle
23. Bosques del Valle 2
24. Bosques del Valle 3
25. Bosques del Valle 4
26. Brisas del Noroeste
27. Burócrata Federal
28. Calcanto
29. Calzada del Bosque
30. Caminos del Valle
31. Caminos del Valle 2
32. Caminos del Valle 3
33. Caminos del Valle 4
34. Campanario
35. Campesina
36. Campestre
37. Campestre Washington
38. Campo Bello I
39. Campo Bello III
40. Campo Bello IV
41. Campo Bello V
42. Cantera
43. Cantera del Pedregal
44. Casa Blanca
45. Castelo
46. Centro
47. Cerrada de Cumbres
48. Cerrada La Cantera
49. Cerrada Las Lomas
50. Cerrada Malbec
51. Cerrada Vista Real
52. Cerro de la Cruz
53. Chapros
54. Chihuahua
55. Cima de la Cantera
56. Club Campestre
57. Colina
58. Colinas del Sol
59. Colinas del Sol I Etapa
60. Colinas del Valle
61. Contempo
62. Cordilleras del Norte
63. CTM
64. Cuarteles
65. Cuauhtémoc
66. Cumbres
67. Cumbres de Dominion
68. Cumbres de San Francisco Etapa 1
69. Eucalíptico de San Francisco Etapa 5
70. Cumbres Universidad
71. Cumbres Universidad II
72. Dale
73. David Alfaro Siqueiros
74. Deportistas
75. Diamante Reliz
76. Diego Lucero
77. Diez Villas
78. Dominion
79. El Pedregal
80. Encordada del Valle
81. Esperanza
82. Fidel Velázquez
83. FOVISSSTE Abraham González
84. Fuentes del Sol
85. Fuentes del Valle
86. Genaro Vázquez (Universitaria)
87. Gloria
88. Granjas
89. Guadalupe
90. Hacienda del Moro
91. Haciendas
92. Haciendas de Santa Fe
93. Haciendas del Rejón 1
94. Haciendas del Rejón 2
95. Herradura La Salle
96. Hidalgo
97. Ignacio Allende
98. Ignacio Rodríguez
99. Industrial Américas
100. Industrias
101. Infonavit Insurgentes
102. Infonavit Karike
103. Infonavit Lourdes
104. Infonavit Nacional
105. Infonavit Saucito
106. Infonavit Universidad 1
107. Infonavit Vallarta
108. Juan Escutia
109. La Cantera
110. La Escondida
111. Lagos
112. Las Fuentes
113. Las Misiones
114. Las Misiones III
115. Laura Leticia
116. Laviana
117. Leones
118. Lomas
119. Loma Alta
120. Loma Dorada
121. Lomas Altas
122. Lomas Altas IV Etapa
123. Lomas Américas
124. Lomas de San Charbel
125. Lomas del Pedregal
126. Lomas del Sol
127. Lomas del Sol 2
128. Lomas del Valle
129. Lomas del Valle 2
130. Lomas Karike
131. Lomas San José
132. Lomas Universidad
133. Lomas Universidad 4
134. Lomas Universidad 5
135. Lomas Vallarta
136. Los Álamos
137. Los Encinos
138. Los Frailes
139. Majalca
140. Martín López
141. Misión del Bosque
142. Misión del Valle
143. Misión del Valle 2
144. Molino de Viento
145. Montecello
146. Morelos
147. Nava
148. Nuevo Chihuahua
149. Nuevo Paraíso
150. Óscar Flores
151. Pablo Gómez
152. Pacífico
153. Panamericana
154. Panorámico
155. Paquimé
156. Paseo de las Moras
157. Pedregal del Valle
158. Pravia
159. Presidentes
160. Privanza San Ángel
161. Progreso
162. Puente de Cantera
163. Puente de Piedra
164. Puerta de Hierro
165. Puerta del Valle
166. Puerta del Valle V Etapa
167. Ramón Reyes
168. Real de Colinas
169. Real de Guzmán
170. Real Universidad
171. Recursos Hidráulicos
172. Reforma
173. Renovación
174. Residencial Gama del Pedregal
175. Revolución
176. Rincón de la Mora
177. Rincón de la Sierra
178. Rincón de las Lomas
179. Rincón de las Lomas II
180. Rincón de San Felipe
181. Rincón Soberano
182. Rinconada
183. Rinconada de la Sierra
184. Rinconadas del Valle
185. Rinconadas del Valle V
186. Rinconadas del Valle VI
187. Rincones de San Francisco
188. Rincones del Pedregal
189. Rincones del Pedregal 2
190. Roma
191. Rosario
192. Rubio
193. Salud
194. San Agustín
195. San Ánores
196. San Felipe V Etapa
197. San Francisco
198. San Ignacio
199. San José
200. San Martín
201. San Pablo
202. Santa Elena
203. Santa Mónica I Etapa
204. Santa Rita
205. Santa Rosa
206. Satélite
207. Tarracona
208. Tierra Residencial
209. Tierra y Libertad
210. Torralba
211. Torres del Rey
212. Trento
213. Unidad
214. Unidad Cuauhtémoc
215. Universidad
216. Valdivia
217. Valle de Mercia
218. Valle del Ángel
219. Viñedos
220. Villa Dorada
221. Villa Nueva
222. Vistas de las Lomas
223. Vistas del Pedregal
224. Vistas del Sol
225. Vistas del Valle
226. Zarco
La JMAS aclaró que la afectación dependerá de cada sector, por lo que no necesariamente las 226 zonas permanecerán completamente sin agua durante los cuatro días.
Una vez concluidos los trabajos, la dependencia pidió continuar con un uso responsable del agua, ya que será necesario recuperar gradualmente los niveles de los tanques y estabilizar la presión en las redes antes de normalizar completamente el servicio.
Las autoridades recomendaron a los habitantes de las zonas contempladas tomar previsiones antes del viernes 30 de octubre, almacenar agua de manera responsable y evitar consumos innecesarios durante el periodo de trabajos.
Síguenos en redes sociales
Lo Más Popular Hoy