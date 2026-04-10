Afinando la puntería por el deporte: Regidor Adán Galicia se suma al tiro con arco en Chihuahua

Viernes 10 de abril de 2026

El regidor Adán Galicia participó recientemente en un entrenamiento de tiro con arco junto a deportistas chihuahuenses, donde tuvo la oportunidad de conocer de cerca la disciplina, técnica y dedicación que caracteriza a quienes practican este deporte.

Durante la actividad, el edil realizó un entrenamiento completo, siguiendo paso a paso las indicaciones tal como lo hacen los atletas, lo que le permitió experimentar de primera mano las exigencias físicas y mentales de esta disciplina.

Además, convivió con algunos de los deportistas más destacados de Chihuahua en tiro con arco, reconociendo su esfuerzo y compromiso.

El titular de la Comisión del Deporte del honorable ayuntamiento del municipio de Chihuahua, reiteró a las y los atletas el respaldo total de la administración municipal encabezada por el alcalde Marco Bonilla, así como su apoyo personal para seguir impulsando el desarrollo deportivo en el municipio.

El regidor destacó la importancia de fomentar espacios de cercanía con los atletas locales, escuchando sus necesidades y promoviendo acciones que fortalezcan su crecimiento.

Con este tipo de actividades, el edil reafirma su compromiso con el deporte, impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de las y los deportistas chihuahuenses y consolidando una política pública enfocada en el bien común y la sana convivencia.