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Jueves 22 de octubre de 2026

Afirma Defensa de Jáuregui que más de 40 militares estuvieron presentes en operativo de El Pinal

La defensa del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, aseguró que la carpeta de investigación documenta la presencia de más de 40 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el operativo realizado en El Pinal, municipio de Guerrero.

Durante un receso de la audiencia, el abogado Héctor Villasana señaló que los militares acompañaron a elementos de la Policía Ministerial durante el despliegue, por lo que consideró que este dato debe ser tomado en cuenta al analizar el nivel de conocimiento que tenían autoridades federales sobre las acciones realizadas en la zona.

La defensa también hizo referencia a declaraciones e informes atribuidos a la fiscal especializada Wendy Chávez, que, según su interpretación, contienen información sobre la participación operativa de ciudadanos estadounidenses en los hechos investigados.

A partir de estos elementos, Villasana cuestionó la hipótesis de la Fiscalía y sostuvo que la presencia de fuerzas federales en el lugar contradice la idea de que el operativo hubiera ocurrido sin conocimiento de otras autoridades.

El abogado reiteró que, pese al volumen de diligencias realizadas, la defensa considera que no existen datos de prueba objetivos suficientes para vincular a proceso a Jáuregui.

Corresponderá al juez valorar los argumentos de ambas partes y determinar si los elementos presentados por el Ministerio Público son suficientes para continuar el proceso penal contra el exfiscal.

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