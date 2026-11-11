Afores acumulan más de 700 mil millones de pesos en ganancias durante 2026

Miércoles 11 de noviembre de 2026

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) registraron plusvalías acumuladas por 700 mil 384 millones de pesos durante los primeros diez meses de 2026, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El resultado refleja una recuperación en el valor de las inversiones que administran los fondos de ahorro de millones de trabajadores mexicanos, después de enfrentar periodos de inestabilidad en los mercados financieros internacionales.

Tan solo durante octubre, las Afores generaron plusvalías por 209 mil 427 millones de pesos, cantidad que representa aproximadamente el 30% de las ganancias acumuladas entre enero y octubre.

Sin embargo, el comportamiento de los mercados no fue favorable durante todo el año. En marzo, las administradoras registraron minusvalías por 417 mil 321 millones de pesos, en medio de la incertidumbre financiera internacional asociada con el conflicto en Irán.

Estas fluctuaciones evidencian que los recursos administrados por las Afores están sujetos a los movimientos de los mercados, por lo que pueden experimentar incrementos o disminuciones temporales en su valor.

Las plusvalías representan aumentos en la valuación de los activos que integran los fondos de retiro y no necesariamente ganancias realizadas mediante la venta de inversiones.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, consideró que los resultados de octubre ofrecen señales sobre el posible comportamiento de los rendimientos durante el último trimestre del año.

El representante del sector estimó que las administradoras podrían mantener plusvalías moderadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que permitiría cerrar 2026 con un balance anual positivo.

No obstante, el resultado definitivo dependerá del comportamiento de los mercados financieros y de las condiciones económicas nacionales e internacionales.

El desempeño de las Afores es relevante para los trabajadores mexicanos, ya que los rendimientos obtenidos por las inversiones forman parte del crecimiento de los recursos acumulados en sus cuentas individuales para el retiro.

De mantenerse la tendencia positiva, el sistema de ahorro para el retiro podría concluir 2026 con una recuperación importante, después de un año caracterizado por episodios de volatilidad y variaciones significativas en el valor de sus inversiones.