Afores sí aumentarán inversión en infraestructura, pero sin tocar ahorros ni imponer 30% obligatorio: Amafore

Jueves 9 de abril de 2026

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, aseguró en entrevista que las administradoras sí incrementarán sus inversiones en proyectos de infraestructura, aunque aclaró que no se destinará un 30% de los ahorros para el retiro ni existe riesgo de “expropiación” de los recursos de los trabajadores.

Zamarripa enfatizó que el ahorro de los mexicanos “está protegido” y que la nueva legislación en materia de pensiones no modifica los principios que rigen el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), ni habilita un uso discrecional de los fondos.

“Las Afore invertirán en infraestructura cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y pasen los filtros técnicos y de riesgo que exige su mandato. Tal como se ha hecho desde hace 29 años”, señaló la Amafore en un posicionamiento.

El 30% no es nuevo ni obligatorio

La Asociación recordó que desde octubre de 2024 la Consar actualizó el régimen de inversión, ampliando —según el tipo de Siefore— el límite para invertir en instrumentos estructurados hasta el 30% de sus activos.

Sin embargo, aclaró que:

Ese límite ya existía previamente,

La nueva ley no lo modifica ni lo vuelve obligatorio,

Y no implica que las Afores deban colocar ese porcentaje en infraestructura.

Supervisión y cuidado de los ahorros

La Amafore reiteró que todas las inversiones del sistema se realizan conforme a la normatividad vigente y bajo supervisión de la Consar.

Además, cada Afore analiza los proyectos mediante sus comités de inversión de manera independiente y profesional.

“El deber fiduciario es indeclinable: proteger los recursos de las y los trabajadores, asegurando seguridad y rentabilidad”, subrayó el organismo.

Contadores públicos coinciden, pero piden garantías de retorno

Por separado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) consideró positivo que se amplíen las inversiones de las Afores en infraestructura, aunque advirtió que deben garantizarse los retornos para evitar riesgos a los ahorros de los trabajadores.

El Instituto recordó que históricamente las Afores han participado en proyectos de infraestructura y que la supervisión implica una estricta vigilancia tanto del gobierno como del sector obrero.

“Lo que debe estar garantizado es que sea retornable la inversión para no poner en riesgo los ahorros de los trabajadores”, señaló el IMCP durante una conferencia.