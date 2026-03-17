Agradece Myrna Monge al Alcalde Marco Bonilla por reconocimiento al fundador del Grupo Nonoava

Martes 17 de marzo de 2026

La Regidora Myrna Monge Meléndez, presidenta de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de Chihuahua, agradeció al alcalde Marco Bonilla por el emotivo reconocimiento rendido al fundador del Grupo Nonoava, Gonzalo Monge Monge, durante el Festival Folklórico 2026, en el marco de la emblemática Polka Monumental.

El Festival de Cultura y Polka Monumental 2026 se convirtió en una celebración histórica para el estado de Chihuahua y para México, al establecer un nuevo récord Guinness con la participación de 3 mil 754 bailarines en un mismo evento, demostrando la riqueza cultural y el arraigo de la polka como expresión musical y de danza de la identidad chihuahuense.

Durante el evento, el Alcalde Marco Bonilla rindió homenaje al legado musical de Gonzalo Monge, padre de la Regidora Myrna Monge, por ser pilar fundamental en la preservación y difusión de la música de polka chihuahuense.

El reconocimiento estuvo acompañado de la interpretación en vivo de "Las Aguas del Río Nonoava", una de las composiciones más emblemáticas del Grupo Nonoava y que evoca la identidad chihuahuense y el arraigo a nuestras raíces folklóricas.

La Regidora Myrna Monge destacó que este reconocimiento no solo honra la trayectoria de un creador fundamental para la música regional, sino que también refuerza el compromiso de la administración municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla con la preservación, promoción y difusión de la cultura chihuahuense.

“Es un momento de gran orgullo ver cómo nuestra ciudad celebra y visibiliza a quienes han dedicado su vida a enriquecer el patrimonio cultural de Chihuahua.

Agradezco sinceramente al alcalde Marco Bonilla por este gesto tan significativo, que pone en alto el nombre de Gonzalo Monge Monge y del Grupo Nonoava, contribuyendo a que generaciones presentes y futuras conozcan y valoren esta herencia musical tan nuestra”, expresó la Regidora.