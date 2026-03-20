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Viernes 20 de marzo de 2026

Agreden a hombre con cruceta tras disputa vial en estacionamiento de Alsuper Universidad

Un hombre resultó con lesiones de consideración tras ser agredido con una cruceta luego de un altercado vial por un cajón de estacionamiento en la tienda Alsuper Universidad.

El incidente ocurrió la noche del jueves, cuando dos personas protagonizaron una discusión por un espacio de estacionamiento. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los involucrados esperó al otro al exterior del establecimiento y, al verlo, lo atacó golpeándolo en la cabeza con el objeto contundente.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron las primeras atenciones a la víctima, un hombre de 52 años de edad, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para una valoración médica más detallada.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes se entrevistaron con familiares del lesionado y recabaron información para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

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