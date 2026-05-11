Agresiones a agentes de EU en México han desatado crisis y operativos históricos

Lunes 11 de mayo de 2026

El reciente caso de los dos presuntos agentes de la CIA fallecidos en un accidente automovilístico en Chihuahua reavivó el debate sobre la presencia de corporaciones estadounidenses en territorio mexicano y recordó una serie de episodios que, desde 1985, han marcado la relación bilateral en materia de seguridad.

De acuerdo con antecedentes documentados, en las últimas cuatro décadas al menos dos agentes estadounidenses han sido asesinados en México por grupos del narcotráfico, dos más murieron en un accidente y otros dos resultaron heridos en ataques armados, además de amenazas directas por parte de líderes criminales.

El caso más reciente ocurrió tras el presunto desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra de El Pinal, en Chihuahua, donde dos agentes estadounidenses fallecieron en un accidente vehicular.

Desde que el diario The Washington Post reveló el hecho el pasado 21 de abril, el Gobierno de México ha reiterado una postura de defensa de la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló incluso que los agentes involucrados actuaban “fuera de la ley”, al no contar con autorización formal para operar en territorio nacional.

El caso Camarena: el episodio que cambió la relación bilateral

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 1985 con el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala.

Meses antes, ambos participaron en la localización del rancho “El Búfalo”, en Chihuahua, considerado en ese momento el mayor centro de producción de marihuana detectado en México, donde fueron aseguradas más de seis mil toneladas de droga.

Tras su secuestro en Guadalajara y posterior asesinato, Estados Unidos endureció revisiones fronterizas mediante la llamada Operación Intercepción, provocando afectaciones económicas en la frontera y una intensa persecución contra los responsables.

Entre los señalados estuvieron Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo.

Osiel Cárdenas amenazó a agentes en Tamaulipas

En 1999, agentes del FBI y la DEA fueron interceptados por hombres armados en Matamoros, Tamaulipas, mientras realizaban labores de inteligencia.

El entonces líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, ordenó detenerlos y exigió la entrega de un supuesto informante.

Aunque sus sicarios exigían ejecutarlos, finalmente permitió que abandonaran la zona. Cuatro años después fue capturado por fuerzas mexicanas.

Ataque a agentes de ICE debilitó a Los Zetas

En 2011, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fueron atacados en San Luis Potosí.

El agente Jaime Zapata murió tras el atentado, mientras que Víctor Ávila sobrevivió herido.

El hecho provocó una ofensiva binacional que derivó en múltiples capturas dentro de Los Zetas, incluida la caída de varios de sus principales líderes.

El ataque a agentes de la CIA en Morelos

En 2012, dos agentes de la CIA resultaron heridos luego de que policías federales mexicanos dispararan contra el vehículo diplomático en el que viajaban en Tres Marías, Morelos.

Las investigaciones posteriores revelaron inconsistencias en la versión oficial y derivaron en procesos penales contra elementos de la entonces Policía Federal.

El caso también salpicó a funcionarios cercanos a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino.

Chihuahua vuelve al centro de la polémica

Ahora, Chihuahua vuelve a colocarse en el centro de la discusión tras la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico.

Mientras la Federación mantiene abierta una investigación por posibles violaciones a la soberanía nacional, el caso ha generado tensiones diplomáticas y revive antecedentes que muestran cómo los ataques o incidentes relacionados con agentes estadounidenses en México han tenido repercusiones políticas, judiciales y de seguridad de gran alcance.