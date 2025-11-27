Agresores atacan a miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca; víctimas en estado crítico

Jueves 27 de noviembre de 2025

Kash Patel, director del FBI, informó que los miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron atacados cerca de la Casa Blanca no han fallecido, pero se encuentran en estado crítico. El agresor enfrentará cargos por agresión a un agente federal.

En respuesta al incidente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que el Departamento de Defensa desplegará 500 soldados adicionales de la Guardia Nacional en Washington. Aún no se ha determinado de qué unidades provendrán estas tropas adicionales.

El ataque ocurrió el miércoles y ha generado un reforzamiento inmediato de la seguridad en la capital estadounidense.