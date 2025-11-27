Internacional

Jueves 27 de noviembre de 2025

Agresores atacan a miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca; víctimas en estado crítico

Kash Patel, director del FBI, informó que los miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron atacados cerca de la Casa Blanca no han fallecido, pero se encuentran en estado crítico. El agresor enfrentará cargos por agresión a un agente federal.

En respuesta al incidente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que el Departamento de Defensa desplegará 500 soldados adicionales de la Guardia Nacional en Washington. Aún no se ha determinado de qué unidades provendrán estas tropas adicionales.

El ataque ocurrió el miércoles y ha generado un reforzamiento inmediato de la seguridad en la capital estadounidense.

Pensión Bienestar 2026: estiman aumento a 6,430 pesos para adultos mayores

Siguen cerradas cuatro carreteras en Chihuahua por bloqueo de campesinos y productores

“El Caballo” Lozoya graba video promocional de su primer informe montado a caballo en Plaza del Ángel

Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N

Autoridades descartan desabasto de combustible tras compras de pánico en Camargo y La Cruz
Palacio de Gobierno se prepara para la temporada navideña con nuevas decoraciones
Impulsa SIDE la economía en Creel con la Caravana de Emprendimiento
Congreso de Chihuahua elegirá nuevo Auditor Superior del Estado
Estudio vincula menor uso de redes con menos ansiedad y depresión
“No nos retiramos sin un arreglo”: El Yako
Se mantienen cierres totales en distintos tramos carreteros del estado; autoridades piden extremar precauciones
Vinculan a proceso a siete escoltas y a presunto operador del asesinato del alcalde de Uruapan

Conjunto Primavera es invitado a cantar en El Vaticano durante las celebraciones de diciembre
Alfredo Chávez rinde su primer informe legislativo y confirma interés por la alcaldía de Chihuahua
