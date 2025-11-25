Agricultores y diputados “demostraron violencia” al insultar y expulsar a Martín Solís: Víctor Quintana

Martes 25 de noviembre de 2025

El activista y político Víctor Quintana Silveyra afirmó que agricultores y diputados “demostraron violencia” al insultar y expulsar a Martín Solís Bustamante durante la mesa de diálogo celebrada el pasado 20 de noviembre en el Congreso del Estado, sobre la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Solís, exlíder del Barzón y exdirector de Fomento Agropecuario en la administración anterior, fue señalado por Quintana como víctima de violencia verbal y agresión, al ser llamado “traidor” y retirado del encuentro por diputados y productores.

“Le llamaron traidor y lo expulsaron; estuvieron a punto de golpearlo”, lamentó Quintana, quien además señaló que el incidente evidenció que “hay otra gente que puede usar la violencia, como se demostró”.

Quintana destacó la trayectoria de Solís en el tema hídrico y afirmó que “conoce bastante del tema, es muy versado en él”, defendiendo que la discusión sobre la Ley de Aguas debe enfocarse en no sobreexplotar los recursos y evitar beneficios para unos cuantos.

En paralelo, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, confirmó que se realizarán modificaciones a las leyes de aguas, tanto la que se creará como la que se reformará, en beneficio de los usuarios, atendiendo las protestas nacionales.

Asimismo, la diputada federal del PT por Ciudad Cuauhtémoc, Greycy Durán, informó que habló directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum durante el encuentro del 20 de noviembre, donde la mandataria manifestó su disposición a ajustar las iniciativas para atender las preocupaciones de los productores del campo.

Quintana enfatizó que la ley no se aprobará de manera inmediata y que se consensuarán los puntos que generan mayor inquietud, buscando un equilibrio entre los intereses de los productores y la sostenibilidad del recurso hídrico.