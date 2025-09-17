“Al Cine con Villalobos” reúne familias en colonias del sur de la capital

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Con el objetivo de fortalecer el tejido social y recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro ciudadano, el diputado local del PRI, José Luis Villalobos, llevó a cabo el programa “Al Cine con Villalobos” en colonias del sur de la capital, donde familias chihuahuenses disfrutaron de funciones de cine al aire libre.

En las colonias Los Pinos, Vistas Cerro Grande y Cerro de la Cruz, las y los vecinos se dieron cita para compartir tardes de entretenimiento en espacios de convivencia segura y participativa: Familias completas, niños y adultos mayores reunidos en torno a una pantalla gigante donde se proyectaron películas para disfrute de los asistentes.

El legislador priista en compañía de liderazgos, subrayó que el regreso al territorio es una prioridad irrenunciable y que estas funciones de cine, son un acercamiento para apoyar en la reconstrucción del tejido social al fomentar la convivencia, la seguridad y la participación vecinal.

“Cada colonia es un espacio vivo que debemos fortalecer. Recuperar nuestras calles, plazas y parques como lugares de encuentro es fundamental para que las familias convivan, los niños crezcan en un ambiente sano y para que la ciudadanía confíe en que la política sí puede estar de su lado”, afirmó.

Con estas jornadas, Villalobos refrenda su compromiso de mantener una presencia constante en las colonias, de escuchar a la gente de manera directa y de trabajar en equipo con la sociedad civil y sus aliados para construir soluciones que beneficien a todas las familias chihuahuenses.