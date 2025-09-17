El Estado

23.47°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 17 de septiembre de 2025

“Al Cine con Villalobos” reúne familias en colonias del sur de la capital

Con el objetivo de fortalecer el tejido social y recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro ciudadano, el diputado local del PRI, José Luis Villalobos, llevó a cabo el programa “Al Cine con Villalobos” en colonias del sur de la capital, donde familias chihuahuenses disfrutaron de funciones de cine al aire libre.

En las colonias Los Pinos, Vistas Cerro Grande y Cerro de la Cruz, las y los vecinos se dieron cita para compartir tardes de entretenimiento en espacios de convivencia segura y participativa: Familias completas, niños y adultos mayores reunidos en torno a una pantalla gigante donde se proyectaron películas para disfrute de los asistentes.

El legislador priista en compañía de liderazgos, subrayó que el regreso al territorio es una prioridad irrenunciable y que estas funciones de cine, son un acercamiento para apoyar en la reconstrucción del tejido social al fomentar la convivencia, la seguridad y la participación vecinal.

“Cada colonia es un espacio vivo que debemos fortalecer. Recuperar nuestras calles, plazas y parques como lugares de encuentro es fundamental para que las familias convivan, los niños crezcan en un ambiente sano y para que la ciudadanía confíe en que la política sí puede estar de su lado”, afirmó.

Con estas jornadas, Villalobos refrenda su compromiso de mantener una presencia constante en las colonias, de escuchar a la gente de manera directa y de trabajar en equipo con la sociedad civil y sus aliados para construir soluciones que beneficien a todas las familias chihuahuenses.

Todos los celulares en Chihuahua recibirán mensaje de prueba el 19 de septiembre por Simulacro Nacional

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Tragedia en Cancún: Mueren seis integrantes de una familia chihuahuense en accidente vial

Anuncia Estado nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultos mayores

Participa Sindicatura en el 5to Foro Municipal del Agua en Chihuahua

México recibe a Hernán “N” tras ser expulsado de Paraguay; enfrentará proceso judicial
Dónde y cómo pagar Megacable en línea con tarjeta o transferencia

Ya sea que estés en casa, en el trabajo o fuera de la ciudad, puedes realizar el pago de forma segura y en minutos

Anuncia Estado nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultos mayores
Concluyen trabajos de modernización de alumbrado público en la colonia Jorge Barousse
MORENA AFILIA DE MANERA UNILATERAL Y SIN CONSENTIMIENTO A SECRETARIA DE GRUPOS VULNERABLES DEL MOVIMIENTO TERRITORIAL DEL PRI; FERMÍN ORDOÑEZ
Capacita SICT a personal que usará el tren de pavimentación alemán
Gobierno federal propone aumentar tasas de recargos para créditos fiscales en 2026
¿Tienes deudas con tiendas o bancos? Estas son las que se borrarán del Buró de Crédito en 2025

Municipios

Más Noticias

Lanzan convocatoria para paneles solares en zona rural
Alerta NYT de mordaza e intimidación de Trump
Fallece chofer de pipa que provocó explosión