Al culpar a Morena, el PAN busca “limpiar su traición” en caso Jáuregui: Cuauhtémoc Estrada

Martes 20 de octubre de 2026

El coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, rechazó que exista un cálculo político de su partido detrás del proceso federal contra César Jáuregui Moreno y acusó al PAN de intentar responsabilizar a Morena para, dijo, “limpiar su traición”.

Estrada consideró que la investigación no necesariamente tendría que limitarse al exfiscal y sostuvo que, en caso de acreditarse los hechos que se le imputan, deberá determinarse si existen responsabilidades de otros funcionarios del Gobierno del Estado.

“Falta un elemento esencial: faltan todavía las declaraciones y aportaciones que el licenciado Jáuregui diga a la Fiscalía General de la República, que resultan vitales para que la Fiscalía siga la investigación y determine si Jáuregui es el único responsable o si otros funcionarios del Gobierno del Estado de Chihuahua también comparten alguna responsabilidad”, declaró.

El legislador respondió además a los posicionamientos del alcalde Marco Bonilla y de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quienes han señalado un posible componente político en la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exfiscal.

Estrada sostuvo que desde abril, cuando ocurrieron los hechos relacionados con el operativo de El Pinal y trascendió la participación de agentes estadounidenses, la bancada de Morena solicitó que la FGR realizara una investigación para esclarecer lo ocurrido.

A juicio del coordinador morenista, las distintas posturas que han surgido dentro del PAN alrededor del caso muestran contradicciones entre sus propios integrantes.

“Ellos han sido totalmente incongruentes, e incluso me parece que la percepción es que han llegado a la traición entre ellos… al culpar a Morena ellos quieren limpiar su traición, pero no van a poder”, concluyó.

Las declaraciones ocurren mientras Jáuregui enfrenta un proceso federal por el presunto delito de traición a la patria, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar su responsabilidad y, en su caso, si existen elementos para ampliar las investigaciones hacia otras personas.