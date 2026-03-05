Chihuahua

9.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Alcalde Marco Bonilla entrega calles pavimentadas y mejoras en infraestructura en el sur de Chihuahua

El alcalde Marco Bonilla recorrió las colonias Jorge Barousse y Vistas Cerro Grande para supervisar y entregar calles recientemente pavimentadas con concreto hidráulico, obras que buscan mejorar la seguridad vial y la movilidad de las familias de la zona sur de la ciudad.

Con una inversión superior a 15 millones de pesos, se realizaron trabajos en la calle Diana Laura, entre las calles 64a y 70, en Vistas Cerro Grande; así como en la calle Puerto Vallarta, entre las calles 70 y 78 1/2, y en la calle 74, entre Diana Laura y Puerto Vallarta, en Jorge Barousse. Además de la pavimentación, el proyecto incluyó la construcción de un puente, canalización de un arroyo, instalación de barandales, señalización, banquetas y pasos peatonales, beneficiando directamente a más de 900 vecinos.

Durante el recorrido, Bonilla estuvo acompañado por los directores de Obras Públicas y Desarrollo Humano y Educación, Carlos Rivas y Mario García, y por la diputada del Distrito 16, Carla Rivas, quienes dialogaron con vecinos para escuchar sus necesidades y presentar programas municipales. Autoridades recordaron que esta zona también fue de las primeras en recibir reconversión de alumbrado público a tecnología LED, fortaleciendo la infraestructura urbana en el sur de Chihuahua.

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

