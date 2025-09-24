Alcalde Marco Bonilla lanza programa “Diseña Tu Parque” en la colonia Melchor Ocampo

Miércoles 24 de septiembre de 2025

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, visitó este martes la colonia Melchor Ocampo, donde sostuvo un diálogo directo con los vecinos para lanzar el programa “Diseña Tu Parque”, una iniciativa que busca transformar los espacios públicos con participación ciudadana.

El objetivo del programa es que los propios habitantes decidan cómo desean mejorar sus parques, aportando ideas que respondan a las necesidades específicas de su comunidad.

Durante la visita, Bonilla Mendoza escuchó las propuestas de los colonos, quienes plantearon mejoras como:

Reforestación con especies nativas

Instalación de mobiliario urbano

Mejoras en la iluminación

Creación de áreas deportivas y de juegos infantiles

Construcción de infraestructura segura e incluyente

“Jalando de la mano con nuestra gente. Arrancamos en la colonia Melchor Ocampo el programa Diseña Tu Parque, donde escuchamos a las y los vecinos, para en equipo construir un lugar de acuerdo a las necesidades de todas y todos”, expresó el alcalde.

Bonilla destacó que con este programa se pretende fortalecer el tejido social mediante la recuperación de espacios públicos que sirvan para la recreación, el deporte y la convivencia familiar.

El presidente municipal subrayó que la participación activa de la ciudadanía es clave para construir entornos seguros, funcionales y con identidad barrial, y reiteró su compromiso de llevar el programa a más colonias del municipio.

“Con entornos seguros, incluyentes y llenos de vida, ¡seguimos demostrando trabajo y resultados!”, concluyó.