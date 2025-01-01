Alcalde de Chihuahua inicia gira en Washington para fortalecer la cooperación binacional

Lunes 1ro de diciembre de 2025

El alcalde Marco Bonilla comenzó este lunes 1 de diciembre de 2025 una agenda de trabajo en Washington D.C., enfocada en fortalecer las relaciones comerciales, educativas, migratorias y de seguridad para la ciudad de Chihuahua.

Durante el primer día, el edil sostuvo reuniones en el Departamento de Estado, Homeland Security y en The Heritage Foundation, organización sin fines de lucro dedicada a promover valores tradicionales y sociales. La agenda, de tres días, incluye encuentros con autoridades federales y representantes de organizaciones civiles.

Marco Bonilla declaró:

“Estos días estaremos trabajando para fortalecer las relaciones comerciales, de educación, migración y seguridad en esta agenda binacional, buscando que nos vaya mucho mejor como ciudad. Estaremos informándoles de toda esta gira”.

La administración municipal señaló que la visita busca promover comercio, fortalecer la educación, coordinar asuntos migratorios y ampliar la cooperación en seguridad, así como atraer convenios, recursos y apoyo técnico que contribuyan a mejorar servicios y protección en la capital chihuahuense.

Al término de la gira, el alcalde se comprometió a informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados, y a dar seguimiento a los compromisos establecidos en Washington D.C.