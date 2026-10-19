Alcalde de Chihuahua pide respeto a la presunción de inocencia en caso Jáuregui

Lunes 19 de octubre de 2026

El alcalde de Chihuahua, René Xavier Chavira Venzor, manifestó que espera que el proceso judicial que enfrenta César Gustavo Jáuregui Moreno se desarrolle con estricto apego a la ley y garantizando en todo momento su presunción de inocencia.

El presidente municipal consideró fundamental que las autoridades responsables conduzcan las investigaciones y procedimientos conforme al marco jurídico, mientras se esclarecen los hechos que dieron origen a las acusaciones contra el exfiscal.

Chavira Venzor señaló que, ante la relevancia que ha adquirido el caso, debe permitirse que sean las instituciones de procuración e impartición de justicia las que desarrollen el procedimiento sin anticipar conclusiones.

Subrayó que corresponderá a las autoridades competentes determinar si existe o no alguna responsabilidad, a partir de las pruebas y elementos que sean presentados durante los procesos judiciales.

El alcalde reiteró que lo importante es garantizar un procedimiento conforme a derecho, con respeto a las normas y a los derechos de las personas involucradas.