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Miércoles 9 de septiembre de 2026

Alcalde de Esperanza trabajó casi 20 años como cajero en tramo marcado por robo de carga

Isaac Rodríguez Ochoa, Alcalde morenista de Esperanza, Puebla, trabajó durante casi dos décadas como cajero de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) en una caseta ubicada sobre la carretera federal 150-D, corredor que actualmente se encuentra bajo investigación por la operación de grupos dedicados al robo de transporte de carga.

De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales y de intereses, Rodríguez Ochoa ingresó a Capufe el 10 de noviembre de 2002 como cajero de la caseta número 27, ubicada en el municipio de Esperanza, y permaneció en ese organismo hasta noviembre de 2021.

El 14 de noviembre de ese año dejó Capufe y, un día después, asumió como Presidente Municipal de Esperanza, cargo al que llegó postulado por Morena.

Detenido junto con otras ocho personas

La trayectoria laboral del edil cobró relevancia luego de que autoridades federales informaran de su detención como parte del Operativo Enjambre, desplegado contra una estructura presuntamente dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante el operativo se ejecutaron 23 órdenes de cateo y fueron detenidas nueve personas.

Entre ellas se encuentran Rodríguez Ochoa; su hermano, Manuel Rodríguez Ochoa; y Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública Municipal de Esperanza. También fue detenida Verónica “N”, identificada por las autoridades como empleada de Capufe.

Las investigaciones relacionan a los detenidos con “Los Zúñiga”, grupo señalado por las autoridades como uno de los principales operadores del robo de transporte de carga en esa región.

Un corredor bajo la mira de las autoridades

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la organización opera en un tramo de la carretera federal 150-D donde durante años se han registrado robos de unidades y mercancías, privaciones de la libertad y otros hechos violentos contra transportistas y usuarios.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

Las autoridades también reportaron la localización de una bodega presuntamente utilizada para descargar mercancía proveniente de unidades robadas.

Antecedente desde 2024

En la misma zona existe un antecedente ocurrido el 29 de febrero de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional perseguían un camión de carga que había sido robado y circulaba por la carretera federal 150-D.

Según los reportes difundidos entonces, al llegar a la caseta de Esperanza los elementos federales fueron agredidos a balazos por policías municipales.

Los agentes repelieron la agresión, sometieron a los policías y recuperaron el vehículo; posteriormente, hombres armados y encapuchados, presuntamente acompañados por otra patrulla municipal, llegaron al lugar, liberaron a los agentes municipales y volvieron a apoderarse de la carga.

Un elemento de la Guardia Nacional resultó herido y la Fiscalía General de la República inició una investigación por los hechos.

De Capufe a la Alcaldía

Las declaraciones patrimoniales de Rodríguez Ochoa señalan que durante buena parte del periodo comprendido entre 2002 y 2021 su principal actividad laboral estuvo relacionada con Capufe.

Información recopilada por la plataforma Saber Votar durante las elecciones de 2024 refiere que Rodríguez Ochoa fue presidente de un grupo juvenil municipal cuando tenía 18 años y que en 2014 se desempeñó como encargado del Registro Civil Municipal.

También ha sido identificado como integrante de la asociación ESFUSI y miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

En 2024 fue reelecto como Presidente Municipal de Esperanza para un segundo periodo.

La detención del Alcalde forma parte de las investigaciones federales sobre posibles redes de protección y colaboración que habrían facilitado las operaciones de grupos dedicados al robo de autotransporte en este corredor carretero.

Rodríguez Ochoa y los demás detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica.

Con información de Agencia Reforma y autoridades federales.

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