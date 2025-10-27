Alcalde de Guachochi llama a la colaboración interinstitucional tras masacre que dejó siete muertos

Lunes 27 de octubre de 2025

Guachochi, Chih. — Luego de la masacre ocurrida el pasado fin de semana en la cabecera municipal de Guachochi, donde siete personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas, el alcalde José Miguel Yáñez Ronquillo hizo un llamado a la colaboración interinstitucional para enfrentar la situación y restablecer la tranquilidad en la región.

De acuerdo con el Fiscal de la Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, el enfrentamiento se originó entre grupos delictivos antagónicos, y las autoridades continúan las investigaciones para determinar los responsables.

Yáñez Ronquillo reconoció que los hechos han afectado la percepción de seguridad entre la ciudadanía, aunque aseguró que actualmente se cuenta con una amplia presencia de elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano para resguardar el municipio.

“Estos hechos repercuten en la percepción de seguridad ante la ciudadanía. Estamos resguardados; hay mucha presencia de Policía, Guardia Nacional y Ejército”, afirmó el edil.

El alcalde subrayó que su administración no es omisa ante la violencia y que los esfuerzos se centran en coordinar acciones con los tres niveles de gobierno.

“Desafortunadamente vivimos esto en todo el estado, sino es que en todo el país. Nos sumamos a dar el mensaje de que estamos trabajando para solucionar lo sucedido”, señaló.

Yáñez Ronquillo hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para atender la crisis de seguridad en Guachochi sin tintes partidistas, priorizando la paz y la estabilidad de las familias serranas.

“Aquí ya no hay temas políticos; hay una necesidad de seguridad, de estar tranquilos para seguir trabajando”, expresó.

Las autoridades continúan desplegadas en la zona mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los habitantes de la Sierra Tarahumara.