Alcalde de Tapalpa niega que “El Mencho” residiera en el municipio

Martes 24 de febrero de 2026

El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, aseguró que no existe información que confirme que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tuviera su residencia en ese municipio, pese a versiones que señalaban que habitaba en la zona.

El edil señaló que hasta el momento no se tiene registro de que el presunto líder criminal contara con alguna propiedad en el municipio. Explicó que Tapalpa es un destino turístico reconocido, al que frecuentemente arriban visitantes de alto poder adquisitivo y vehículos de lujo, por lo que la presencia de personas foráneas no suele generar sospechas.

Morales indicó que, en su opinión, lo más probable es que Oseguera Cervantes hubiera estado en el lugar como un visitante más, aunque aclaró que no puede confirmar dicha versión.

En entrevista con Milenio, el alcalde declaró: “Bueno, él no vivía aquí en Tapalpa, no residía en este municipio; en toda esa zona hay cabañas, hay casas de campo, hay cabañas de renta, hay cabañas particulares y pues bueno, desconocemos realmente cuáles sean las condiciones”.

Las declaraciones se dan en medio de los recientes hechos de violencia registrados en la región, tras el operativo federal en el que perdió la vida el señalado líder criminal.