Alcaldesa de Uruapan responde a ataques y defiende el legado de su difunto esposo Carlos Manzo

Lunes 1ro de diciembre de 2025

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que, pese a los ataques que ella y su familia han recibido, continuará defendiendo el nombre y el legado de su difunto esposo, Carlos Manzo.

“Tu legado continuará, pese a quien le pese”, escribió la alcaldesa, en referencia a las críticas que ha enfrentado recientemente, entre ellas las del senador Gerardo Fernández Noroña, quien la señaló de actuar por “ambición” y supuestamente buscar la gubernatura de Michoacán.

“Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista, y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán”, declaró Noroña desde tribuna en el Senado.

Ante ello, Quiroz expresó que, aunque Manzo ya no está para defenderse, ella sí lo hará:

“Quiero que sepan que aunque él ya no pueda defenderse aquí estaré yo para hacerlo, y no permitiré que quieran manchar su nombre”.

La alcaldesa también lanzó un mensaje a quienes —dijo— se encuentran “preocupados” dentro del movimiento político: los llamó a enfocarse en su trabajo y permitir que la administración municipal continúe avanzando.

Citó además una frase que, aseguró, solía decir su esposo:

“Si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien”.

“Así que sigan desgastándose en tirar, porque entre más lo hacen, más fuertes estamos”, concluyó.