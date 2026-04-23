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Jueves 23 de abril de 2026

Aldama suspende clases presenciales; serán virtuales por violencia

Autoridades educativas determinaron implementar clases en modalidad virtual en el municipio de Aldama, luego de los hechos de violencia registrados entre la noche del martes 21 y la tarde del miércoles 22 de abril.

La decisión se tomó tras la circulación de mensajes no oficiales sobre una supuesta suspensión de clases. Ante ello, el funcionario Hugo Gutiérrez Dávila aclaró que dicha información no estaba autorizada, aunque posteriormente, y en coordinación con autoridades municipales y de seguridad, se optó por realizar las actividades escolares a distancia como medida preventiva.

Indicó que, aunque la situación fue controlada y no se reportan riesgos mayores, se priorizó la seguridad de estudiantes y docentes, así como la tranquilidad de las familias.

En el municipio se cuenta con una matrícula de 5 mil 456 alumnos y 317 maestros distribuidos en 35 planteles de educación básica, quienes retomarán sus actividades académicas este jueves bajo la modalidad virtual.

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