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Martes 1ro de septiembre de 2026

Alegan inimputabilidad en homicida drogrado

La defensa de Luis Fernando E. I., acusado de homicidio culposo, lesiones y daños tras el accidente en el que murió un hombre de 64 años, busca que sea declarado inimputable, bajo el argumento de que presenta padecimientos mentales.

Francisco Sáenz, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, informó que la defensa planteó una posible afectación mental del imputado; sin embargo, señaló que las pruebas practicadas no permitirían que prospere dicha pretensión. Añadió que los exámenes realizados al detenido arrojaron positivo a cocaína y anfetaminas.

Luis Fernando permanece internado en el Hospital Ángeles y se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que una vez que sea dado de alta deberá permanecer privado de la libertad.

El domingo se realizó desde el hospital la audiencia de formulación de imputación. El juez Juan Pablo Campos fijó para el miércoles a las 11:00 horas la audiencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el accidente ocurrió cuando la camioneta Volvo que presuntamente conducía Luis Fernando impactó por alcance al Nissan en el que viajaba Bacilio C. I., de 64 años.

Tras el impacto, el automóvil de la víctima fue proyectado contra un poste de concreto, mientras que la camioneta terminó contra una palmera. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento del adulto mayor.

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