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Domingo 6 de septiembre de 2026

Alegría Villarreal logra segundo lugar en carrera de Cruz Roja

Alegría Villarreal Arroyo obtuvo el segundo lugar femenil en la distancia de 10 kilómetros durante la carrera “Todo México Salvando Vidas”, organizada por la Cruz Roja Mexicana en Chihuahua.

Villarreal Arroyo completó el recorrido con un tiempo personal de 46 minutos con 56 segundos, marca que la colocó en la segunda posición de la rama femenil.

El podio de los 10 kilómetros fue encabezado por Ana Luisa Pérez Sánchez, con un tiempo personal de 45:48; Alegría Villarreal Arroyo ocupó el segundo lugar con 46:56, mientras que Ana Isabel Uribe Bujanda consiguió la tercera posición con 49:30.

La competencia reunió a mil 500 corredores en la Ciudad Deportiva de Chihuahua, con participación en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, en una jornada que combinó el deporte con una causa social.

“Todo México Salvando Vidas” tiene como objetivo apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja Mexicana, además de fomentar la actividad física y promover estilos de vida saludables entre la población.

La carrera forma parte de una iniciativa nacional realizada simultáneamente en los 32 estados del país, convocando a miles de participantes en apoyo a la institución.

Con un tiempo de 46:56 en los 10 kilómetros, Alegría Villarreal destacó entre las corredoras y subió al podio con el segundo lugar femenil en esta jornada deportiva con causa.

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