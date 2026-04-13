Alejandra Guzmán confirma concierto en Chihuahua como parte de su gira 2026

Lunes 13 de abril de 2026

La cantante mexicana Alejandra Guzmán anunció que se presentará en Chihuahua el próximo 22 de agosto de 2026, como parte de su nueva gira “Los que nos quedamos tour 2026”.

La artista incluyó a la capital chihuahuense dentro de su recorrido, con el que recorrerá diversas ciudades del país llevando sus grandes éxitos a sus seguidores.

Se espera que durante el concierto, Guzmán interprete algunos de sus temas más populares, en un espectáculo que promete poner a cantar y bailar a sus fans.

Hasta el momento, los organizadores no han dado a conocer el recinto donde se llevará a cabo el evento, ni la fecha de inicio de la venta de boletos, información que será anunciada próximamente.

La visita de “La Reina del Rock” genera expectativa entre el público local, al tratarse de una de las artistas más representativas del pop rock en México.