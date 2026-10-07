El Estado

26.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 7 de octubre de 2026

Alejandro Domínguez propone permitir operación de Uber y DiDi sin restricciones en aeropuertos y centrales camioneras

El diputado federal y dirigente estatal del PRI en Chihuahua, Alejandro Domínguez Domínguez, planteó eliminar las restricciones para que plataformas de transporte como Uber y DiDi puedan operar en aeropuertos y centrales camioneras de la entidad.

El legislador señaló que la medida permitiría ampliar las opciones de movilidad para usuarios y visitantes, además de facilitar que cada persona elija el servicio de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas.

“Más opciones y tarifas justas. Que nadie decida por ti cómo empieza o termina tu viaje”, expresó.

Domínguez sostuvo que Chihuahua tiene una importante vocación turística, por lo que consideró necesario mejorar las alternativas de traslado desde puntos estratégicos como aeropuertos y terminales de autobuses.

Indicó que una mayor oferta de transporte podría beneficiar tanto a residentes como a quienes visitan el estado, al brindar más opciones de servicio y facilitar la movilidad.

La propuesta deberá analizarse dentro del marco regulatorio correspondiente para determinar su viabilidad y los cambios legales o administrativos necesarios para su aplicación.

Estados Unidos reducirá 20% el envío de gas natural a México; Chihuahua, entre los estados sensibles

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Llama PAN al respeto ante evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo

Lamenta Isela Martínez el voto de Morena contra Poniente 5: “antes era la deuda, ahora ¿cuál es el argumento?”

“Tengo coraje”: revelan lo que habría dicho madre tras disparar contra su familia
“Hay que respaldar a Marco”: César Jáuregui confirma que estará el sábado en Ciudad Juárez
Cinco años de gestión y resultados: Lupita Borruel atiende 4,521 gestiones durante el último año
Más de 20 mil personas atendidas durante segundo año de actividades: Regidor Galicia
De la Peña buscará reunirse con René Chavira para fortalecer coordinación institucional
Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez
Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo
“Necesitamos una ciudad que les dé tiempo a las mujeres”: César Jáuregui

Municipios

Más Noticias

Doctor Vagón regresa a Chihuahua; suma más de 75 mil pacientes atendidos
Definen finalistas del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2026
Reforestan Parque Lerdo con 100 nuevos árboles