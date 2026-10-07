Alejandro Domínguez propone permitir operación de Uber y DiDi sin restricciones en aeropuertos y centrales camioneras

Miércoles 7 de octubre de 2026

El diputado federal y dirigente estatal del PRI en Chihuahua, Alejandro Domínguez Domínguez, planteó eliminar las restricciones para que plataformas de transporte como Uber y DiDi puedan operar en aeropuertos y centrales camioneras de la entidad.

El legislador señaló que la medida permitiría ampliar las opciones de movilidad para usuarios y visitantes, además de facilitar que cada persona elija el servicio de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas.

“Más opciones y tarifas justas. Que nadie decida por ti cómo empieza o termina tu viaje”, expresó.

Domínguez sostuvo que Chihuahua tiene una importante vocación turística, por lo que consideró necesario mejorar las alternativas de traslado desde puntos estratégicos como aeropuertos y terminales de autobuses.

Indicó que una mayor oferta de transporte podría beneficiar tanto a residentes como a quienes visitan el estado, al brindar más opciones de servicio y facilitar la movilidad.

La propuesta deberá analizarse dentro del marco regulatorio correspondiente para determinar su viabilidad y los cambios legales o administrativos necesarios para su aplicación.