Alejandro Domínguez solicita licencia para buscar reelección al frente del PRI en Chihuahua

Jueves 19 de febrero de 2026

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez Domínguez, anunció que buscará la reelección al frente del Comité Directivo Estatal, por lo que solicitó licencia a su cargo para garantizar transparencia en el proceso interno.

Domínguez explicó que el procedimiento contempla la aprobación y circulación de documentos entre los aspirantes, quienes deberán reunir los apoyos necesarios para obtener su registro, programado para el 28 de febrero, de 11:00 a 13:00 horas, ante la Comisión Estatal de Procesos Internos.

“Tomé la decisión de separarme del cargo para no prestarnos a suspicacias de que somos juez y parte, mientras se desarrolla el proceso y la Comisión Estatal de Procesos Internos coordina el esfuerzo”, puntualizó.

Durante la ausencia de Domínguez, la dirigencia estatal será asumida por la secretaria general, Atenea Durán Valdés, quien estará al frente del partido mientras se lleva a cabo el proceso interno. Domínguez destacó la trayectoria de Durán Valdés, señalándola como una militante con amplia experiencia, habiéndose desempeñado como representante de casilla, coordinadora territorial, promotora de activismo, diputada local suplente, funcionaria estatal y docente universitaria.

El objetivo, señaló el dirigente, es mantener la conducción institucional del PRI en Chihuahua de manera ordenada y transparente durante la renovación de la dirigencia estatal.