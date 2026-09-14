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Lunes 14 de septiembre de 2026

Alejandro Fernández cerrará el FICUU 2026 con concierto gratuito

El cantante Alejandro Fernández será el encargado de cerrar el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2026, con un concierto gratuito el próximo 12 de octubre en la Plaza del Ángel, como parte de los festejos por el 317 aniversario de la ciudad.

El anuncio fue realizado por el alcalde Marco Bonilla, quien destacó que para el cierre de esta edición se buscó a un artista mexicano de proyección internacional y ampliamente reconocido por el público.

El concierto está programado para las 20:00 horas y será de acceso libre. De acuerdo con lo informado, no habrá boletos, zonas VIP ni espacios reservados, por lo que el ingreso será conforme vayan llegando los asistentes.

El FICUU 2026 se desarrollará del 1 al 18 de octubre con una amplia agenda cultural que incluirá música, cine, teatro, literatura, fotografía, exposiciones, gastronomía y arte urbano en distintos espacios de la capital.

Entre las actividades destacan FICUU Urbano, el 9 de octubre en Plaza de Armas y las calles Victoria y Libertad; la exposición “Chihuahua deja huella”, con 15 esculturas monumentales de perros Chihuahua intervenidas por artistas; además de presentaciones teatrales, conciertos, actividades cinematográficas y muestras gastronómicas.

También se contempla la participación de más de 200 artistas locales, mientras que el Gobierno Municipal prevé superar los 75 mil asistentes registrados en la edición anterior.

Con la presentación de Alejandro Fernández, el Municipio busca cerrar los festejos del FICUU 2026 con uno de los conciertos de mayor convocatoria de esta edición.

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