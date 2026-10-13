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Martes 13 de octubre de 2026

Alejandro Fernández reúne a 40 mil personas y cierra el FICUU 2026 en Chihuahua

Alejandro Fernández reunió a alrededor de 40 mil personas en la Plaza del Ángel durante el cierre del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2026, evento que además dejó una derrama económica estimada en 16 millones de pesos.

El concierto se realizó la noche del lunes 12 de octubre como parte de las actividades conmemorativas por el 317 aniversario de la fundación de Chihuahua Capital, con acceso gratuito para el público.

Durante su presentación, el cantante interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “No lo beses”, “Hoy tengo ganas de ti” y “Nube viajera”, que fueron coreados por miles de asistentes congregados en el primer cuadro de la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió con la interpretación de “Como quien pierde una estrella”, canción con la que Alejandro Fernández rindió homenaje a su padre, Vicente Fernández.

La velada concluyó con un espectáculo de pirotecnia y la interpretación del “Corrido de Chihuahua”, cerrando así una de las actividades de mayor convocatoria del festival.

Ocho días de actividades culturales

El FICUU 2026 se desarrolló del 5 al 12 de octubre con una programación que incluyó música, teatro, cine, gastronomía, exposiciones e intervenciones artísticas en distintos puntos de la ciudad.

Entre las actividades destacó la exposición “Chihuahua Deja Huella”, conformada por 15 esculturas de perros intervenidas por artistas locales.

También se presentaron las obras “La Flauta Mágica según Papageno” y “Los Monólogos de la Vagina”, además del Rock Jude Fest, espectáculos que registraron lleno total en el Teatro de la Ciudad, de acuerdo con información del Gobierno Municipal.

A través de FICUU Urbano, el festival llevó además música, danza, teatro y otras expresiones artísticas a espacios públicos del Centro Histórico, con actividades dirigidas a públicos de diferentes edades.

Con la presentación de Alejandro Fernández, el FICUU concluyó su edición 2026, enmarcada en los festejos por el aniversario de Chihuahua Capital.

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