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Jueves 7 de mayo de 2026

Alejandro Moreno pide a EU declarar a Morena como organización terrorista

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, informó que presentó escritos ante autoridades de Estados Unidos para solicitar que Morena sea declarado como organización terrorista por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa, el líder priista explicó que la documentación fue entregada al Departamento de Estado de Estados Unidos, al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Moreno señaló que su petición está sustentada en disposiciones de la legislación estadounidense, incluida la llamada Ley Patriota, que contempla mecanismos para designar organizaciones vinculadas con actividades criminales o estructuras consideradas terroristas.

El dirigente del PRI afirmó que en los documentos entregados incluyó señalamientos relacionados con recientes acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra el senador Enrique Inzunza Cázarez.

También mencionó referencias a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Hasta el momento, ni el gobierno estadounidense ni Morena han emitido una postura oficial sobre esta solicitud.

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