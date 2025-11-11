Aleks Syntek enfrenta problemas familiares y habría ingresado a clínica de rehabilitación

Martes 11 de noviembre de 2025

Ciudad de México. — El cantautor Aleks Syntek atraviesa un momento complicado luego de revelar que ha tenido conflictos con su familia, derivados de una campaña de desprestigio en su contra.

Según declaraciones recientes, estos conflictos afectaron su matrimonio y su relación con sus familiares, quienes actualmente no se encuentran a su lado. Tras difundirse un video donde se le observa visiblemente afectado, se informó que Syntek ingresó a un centro de rehabilitación.

El artista atribuyó el inicio de sus problemas familiares a Javier Calderón y Valeria Cox, exintegrantes de su banda que fueron despedidos junto con otras personas. Syntek los acusó de filtrar información personal que agravó la situación.

De acuerdo con la periodista Pati Chapoy, el cantante habría ingresado a la clínica Monte Fénix, especializada en el apoyo a personas con problemas de alcohol y drogas.