Aleks Syntek pospone gira europea por recomendación médica

Martes 13 de octubre de 2026

Aleks Syntek anunció la postergación de las fechas europeas de su Total Syntek Tour, luego de recibir una recomendación médica para evitar temporalmente los viajes en avión mientras continúa con su recuperación.

A través de un video difundido en redes sociales, el cantante explicó que deberá aplazar sus presentaciones en Irlanda, Reino Unido, Alemania y España, debido a que su médico considera que todavía no es conveniente que realice vuelos de larga duración.

“Voy a tener que retrasar las fechas un poquito, pero sí voy a ir con ustedes, no se desesperen”, señaló Syntek, quien adelantó que próximamente dará a conocer el nuevo calendario de conciertos con el que celebra 35 años de trayectoria artística.

La gira estaba programada para iniciar el 19 de octubre en Manchester, Reino Unido; continuar el 20 en Dublín, Irlanda; el 21 en Londres y el 22 en Ingolstadt, Alemania.

Posteriormente tenía previstos conciertos el 23 de octubre en Mallorca, el 25 en Madrid y el 27 en Barcelona, España.

El artista compartió también una carta firmada por el psiquiatra Luis Solís Rojas, en la que se señala que Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del cantante, se encuentra bajo atención médica y debe evitar temporalmente los viajes en avión, tanto nacionales como internacionales, hasta diciembre de 2026.

El documento refiere un diagnóstico psiquiátrico y recomienda limitar los factores de estrés mientras avanza su recuperación y alcanza una mayor estabilidad clínica.

De acuerdo con la recomendación médica, Syntek podrá retomar los viajes cuando su condición lo permita, aunque por el momento no se ha establecido una fecha definitiva para reanudar sus compromisos internacionales.

Respecto a los boletos adquiridos para las presentaciones europeas, el cantante informó que quienes decidan solicitar la devolución de sus entradas podrán hacerlo a través del mismo medio utilizado para realizar la compra.

“Si adquiriste boletos para alguna de las fechas del tour y decides solicitar la devolución de tu entrada, podrás realizarla por el mismo medio en el que la compraste”, informó su equipo.

Mientras tanto, Syntek continuará con algunas presentaciones en México, principalmente en destinos cercanos que no requieran vuelos prolongados.

El intérprete de “Duele el amor” aseguró que mantiene la intención de cumplir con sus presentaciones en Europa una vez que cuente con autorización médica y pueda retomar sus actividades internacionales con normalidad.