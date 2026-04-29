Alerta ANIERM por nuevos aranceles: impactarán importaciones y costos

Miércoles 29 de abril de 2026

La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores advirtió sobre un ajuste en 185 fracciones arancelarias con incrementos que van del 15% al 35%, medida que impactará la importación de diversos bienes en el país.

De acuerdo con Marcelo Vázquez, los nuevos gravámenes afectan productos como químicos, papel y cartón, textiles, confección, siderurgia, metales, así como equipos especializados como aerogeneradores y cables de fibra óptica.

El representante explicó que esta decisión forma parte de una reconfiguración del comercio exterior en México, en respuesta a políticas comerciales impulsadas por Donald Trump y en el contexto de una posible renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Según detalló, el objetivo es limitar la entrada de ciertos productos para incentivar su producción nacional, fortalecer a las pymes y favorecer la integración de insumos mexicanos en cadenas de exportación.

No obstante, advirtió que estos cambios generan incertidumbre para las empresas, ya que modificar fracciones arancelarias implica ajustes en costos de importación y, en consecuencia, en los precios finales.

El decreto, publicado en el Diario Oficial el 23 de abril, también contempla excepciones para algunos productos y busca proteger el mercado interno ante distorsiones comerciales, lo que podría beneficiar tanto a la industria maquiladora como a empresas nacionales.