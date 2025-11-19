Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo

Miércoles 19 de noviembre de 2025

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, advirtió que la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales representa un riesgo severo para el sector agrícola, al prohibir la transmisión de concesiones de agua y permitir que el Gobierno Federal reduzca de manera unilateral la disponibilidad del recurso para actividades productivas.

Bonilla señaló que, aunque los plazos de las concesiones se mantienen entre 5 y 30 años prorrogables, la nueva ley exige revisar la disponibilidad de agua cada dos años, lo que podría reducir volúmenes o tiempos concesionados bajo criterios de “responsabilidad hídrica y fiscal”. La prohibición total de transmisión de derechos, incluso entre familiares, pondría en riesgo huertas de manzana, nogal, durazno y cultivos como algodón, chile o cebolla, además de amenazar décadas de producción en parcelas irrigadas por concesiones actuales.

El edil alertó que esta medida podría fomentar la proliferación de pozos irregulares y gestiones discrecionales ante la autoridad federal, abriendo la puerta a la corrupción y afectando directamente al campo mexicano. Bonilla enfatizó la necesidad de separar la discusión de intereses partidistas y priorizar el interés nacional: “México es grande por su campo y debemos respaldar a quienes todos los días labran la tierra”, expresó.