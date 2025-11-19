Chihuahua

14.15°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, advirtió que la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales representa un riesgo severo para el sector agrícola, al prohibir la transmisión de concesiones de agua y permitir que el Gobierno Federal reduzca de manera unilateral la disponibilidad del recurso para actividades productivas.

Bonilla señaló que, aunque los plazos de las concesiones se mantienen entre 5 y 30 años prorrogables, la nueva ley exige revisar la disponibilidad de agua cada dos años, lo que podría reducir volúmenes o tiempos concesionados bajo criterios de “responsabilidad hídrica y fiscal”. La prohibición total de transmisión de derechos, incluso entre familiares, pondría en riesgo huertas de manzana, nogal, durazno y cultivos como algodón, chile o cebolla, además de amenazar décadas de producción en parcelas irrigadas por concesiones actuales.

El edil alertó que esta medida podría fomentar la proliferación de pozos irregulares y gestiones discrecionales ante la autoridad federal, abriendo la puerta a la corrupción y afectando directamente al campo mexicano. Bonilla enfatizó la necesidad de separar la discusión de intereses partidistas y priorizar el interés nacional: “México es grande por su campo y debemos respaldar a quienes todos los días labran la tierra”, expresó.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera
Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada
Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris
Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur
EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico
San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad
Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos
Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum

Municipios

Más Noticias

UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería
Pide Arturo Zubía frenar reforma a la Ley de Aguas por impacto negativo al campo de Chihuahua
México lanzará Supercomputadora Nacional para análisis de datos y desarrollo de IA