Alerta IMM sobre conductas de violencia en el noviazgo

Martes 17 de febrero de 2026

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) informó sobre diversas conductas que pueden ser indicadores de violencia en relaciones de noviazgo, tanto en el ámbito presencial como en el digital.

De acuerdo con la dependencia, entre las señales de alerta se encuentran los celos excesivos, el control sobre la vestimenta o sobre las personas con quienes se convive, la revisión de teléfonos celulares sin consentimiento, el aislamiento de amistades o familiares, así como la descalificación constante y la presión para enviar fotografías.

En el entorno digital, el IMM advirtió sobre prácticas como la exigencia de contraseñas, la vigilancia permanente en redes sociales, el envío insistente de mensajes y las amenazas de difundir contenido personal.

Como parte de la estrategia preventiva, el Instituto mantiene activa la campaña “Amiga, porque te quiero, date cuenta… No te quedes con quien te violenta”, orientada a fomentar la autonomía, el respeto y el diálogo en las relaciones afectivas, además de promover la identificación temprana de conductas de riesgo.