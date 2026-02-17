Chihuahua

Alerta IMM sobre conductas de violencia en el noviazgo

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) informó sobre diversas conductas que pueden ser indicadores de violencia en relaciones de noviazgo, tanto en el ámbito presencial como en el digital.

De acuerdo con la dependencia, entre las señales de alerta se encuentran los celos excesivos, el control sobre la vestimenta o sobre las personas con quienes se convive, la revisión de teléfonos celulares sin consentimiento, el aislamiento de amistades o familiares, así como la descalificación constante y la presión para enviar fotografías.

En el entorno digital, el IMM advirtió sobre prácticas como la exigencia de contraseñas, la vigilancia permanente en redes sociales, el envío insistente de mensajes y las amenazas de difundir contenido personal.

Como parte de la estrategia preventiva, el Instituto mantiene activa la campaña “Amiga, porque te quiero, date cuenta… No te quedes con quien te violenta”, orientada a fomentar la autonomía, el respeto y el diálogo en las relaciones afectivas, además de promover la identificación temprana de conductas de riesgo.

Hombres armados roban y queman camión de personal frente al Santuario de Aldama

Se corre la segunda fecha este domingo 22 de febrero

Entrega el Gobierno Municipal obra de infraestructura educativa en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz"

Llama PAN a Morena a presentar denuncias ante autoridad electoral
Jet2 veta de por vida a pasajeros tras pelea que obligó a desviar vuelo
Atienden volcadura en carretera estatal 33 en Álvaro Obregón