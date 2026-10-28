Alerta JMAS por afectaciones de agua en 244 sectores de Chihuahua este fin de semana

Miércoles 28 de octubre de 2026

La extracción del acueducto El Sauz será suspendida entre 18 y 20 horas por trabajos de modernización; el organismo pidió moderar el consumo ante la reducción temporal del suministro.

Chihuahua.- Un total de 244 colonias, fraccionamientos y sectores de Chihuahua capital podrían registrar afectaciones en el suministro de agua potable durante el fin de semana, debido a trabajos de modernización en la infraestructura hidráulica.

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz, informó que será necesario suspender durante un periodo de entre 18 y 20 horas la extracción de agua del acueducto El Sauz.

Como consecuencia, el volumen disponible para abastecer a la ciudad disminuirá temporalmente de 4 mil 400 a 3 mil 500 litros por segundo.

Para reducir las afectaciones, la dependencia prevé mantener previamente llenos los tanques de almacenamiento y las redes de distribución.

Los trabajos contemplan la sustitución de aproximadamente 500 metros de tubería, además de la instalación de válvulas en el lateral del periférico de la Juventud.

Las conexiones deberán quedar concluidas entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado, teniendo como plazo máximo estimado alrededor de las 3:00 de la mañana.

Una vez terminadas las maniobras se reanudará la operación del acueducto; sin embargo, la recuperación será gradual debido al tiempo necesario para volver a llenar los tanques y estabilizar los niveles y presiones de la red.

Por ello, sábado y domingo podrían concentrar las principales afectaciones.

La JMAS hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua, evitar actividades de alto consumo y administrar sus reservas durante el periodo de trabajos.

Lista de los 244 sectores

24 de Junio

Adriana

Albaterra

Albaterra 2

Albaterra 3

Alfredo Chávez

Américas

Ampl. Campesina

Ampl. Cerro de la Cruz

Anexo Santa Rosa

Arboledas

Arcadas

Avícola I Etapa

Avícola II Etapa

Bahías

Barrancas

Benito Juárez

Bosque Real

Bosque Real 2

Bosques de San Francisco

Bosques del Pedregal

Bosques del Valle

Bosques del Valle 2

Bosques del Valle 3

Bosques del Valle 4

Brisas del Noroeste

Burócrata Federal

Calcanto

Calzada del Bosque

Caminos del Valle

Caminos del Valle 2

Caminos del Valle 3

Caminos del Valle 4

Campanario

Campesina

Campestre

Campestre Washington

Campo Bello I

Campo Bello II

Campo Bello III

Campo Bello IV

Campo Bello V

Cantera

Cantera del Pedregal

Casa Blanca

Castelo

Centro

Cerrada de Cumbres

Cerrada La Cantera

Cerrada Las Lomas

Cerrada Malbec

Cerrada Vista Real

Cerro de la Cruz

Chapros

Chihuahua

Cima de la Cantera

Club Campestre

Colina

Colinas del Sol

Colinas del Sol I Etapa

Colinas del Valle

Contempo

Cordilleras del Norte

CTM

Cuarteles

Cuauhtémoc

Cumbres

Cumbres de Dominion

Cumbres de San Francisco

Cumbres Universidad

Cumbres Universidad II

Dale

David Alfaro Siqueiros

Deportistas

Diamante Reliz

Diego Lucero

Diez Villas

Dominion

El Pedregal

Encordada del Valle

Esperanza

Fidel Velázquez

Fovissste Abraham González

Fuentes del Sol

Fuentes del Valle

Genaro Vázquez (Universitaria)

Gloria

Granjas

Guadalupe

Hacienda del Moro

Haciendas

Haciendas de Santa Fe

Haciendas del Rejón 1

Haciendas del Rejón 2

Herradura La Salle

Hidalgo

Ignacio Allende

Ignacio Rodríguez

Industrial Américas

Industrias

Infonavit Insurgentes

Infonavit Karike

Infonavit Lourdes

Infonavit Nacional

Infonavit Saucito

Infonavit Universidad I

Infonavit Vallarta

Juan Escutia

La Cantera

La Escondida

Lagos

Las Fuentes

Las Misiones

Las Misiones III

Laura Leticia

Laviana

Leones

Lomas

Loma Alta

Loma Dorada

Lomas Altas

Lomas Altas IV Etapa

Lomas Américas

Lomas de San Charbel

Lomas del Pedregal

Lomas del Sol

Lomas del Sol 2

Lomas del Valle

Lomas del Valle 2

Lomas Karike

Lomas San José

Lomas Universidad

Lomas Universidad 4

Lomas Universidad 5

Lomas Vallarta

Los Álamos

Los Encinos

Los Frailes

Majalca

Martín López

Misión del Bosque

Misión del Valle

Misión del Valle 2

Molino de Viento

Montecello

Morelos

Navia

Nuevo Chihuahua

Nuevo Paraíso

Oscar Flores

Pablo Gómez

Pacífico

Panamericana

Panorámico

Paquimé

Paseo de las Moras

Pedregal del Valle

Pravia

Presidentes

Privanza San Ángel

Progreso

Puente de Cantera

Puente de Piedra

Puerta de Hierro

Puerta del Valle

Puerta del Valle V Etapa

Ramón Reyes

Real de Colinas

Real de Cuzman

Real Universidad

Recursos Hidráulicos

Reforma

Renovación

Residencial Cima del Pedregal

Revolución

Rincón de la Mora

Rincón de la Sierra

Rincón de las Lomas

Rincón de las Lomas II

Rincón de San Felipe

Rincón Soberano

Rinconada

Rinconada de la Sierra

Rinconadas del Valle

Rinconadas del Valle V

Rinconadas del Valle VI

Rincones de San Francisco

Rincones del Pedregal

Rincones del Pedregal 2

Roma

Rosario

Rubio

Salud

San Agustín

San Andrés

San Felipe V Etapa

San Francisco

San Ignacio

San José

San Martín

San Pablo

Santa Elena

Santa Mónica I Etapa

Santa Rita

Santa Rosa

Satélite

Tarracona

Tierra Residencial

Tierra y Libertad

Torralba

Torres del Rey

Trento

Unidad

Unidad Cuauhtémoc

Universidad

Valdivia

Valle de Mercia

Valle del Ángel

Viñedos

Villa Dorada

Villa Nueva

Vistas de las Lomas

Vistas del Pedregal

Vistas del Sol

Vistas del Valle

Zarco

Ampliación Universidad

Hacienda Santa Fe

Mirador Universidad

Paseos del Pedregal

Rincones del Sauz

Residencial Los Sauces

Rinconada Universidad

Lomas del Rejón

Jardines del Sauz

Rinconada del Sauz

Saucito

Lomas del Universo

Residencial El Sauz

Haciendas del Sauz

Villas del Sauz

Portal del Sauz

Terrazas del Sauz

Paseo Universidad

La JMAS señaló que la modernización permitirá realizar en el futuro trabajos de mantenimiento o atender problemas en el acueducto sin tener que detener completamente el flujo de agua hacia la ciudad.

La autoridad reiteró la recomendación de moderar el consumo durante el fin de semana, principalmente en los 244 sectores contemplados, mientras se realizan las maniobras y se recuperan paulatinamente los niveles de almacenamiento y distribución.