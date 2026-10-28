Alerta JMAS por afectaciones de agua en 244 sectores de Chihuahua este fin de semana

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Chihuahua, Chihuahua
Miércoles 28 de octubre de 2026
La extracción del acueducto El Sauz será suspendida entre 18 y 20 horas por trabajos de modernización; el organismo pidió moderar el consumo ante la reducción temporal del suministro.
Chihuahua.- Un total de 244 colonias, fraccionamientos y sectores de Chihuahua capital podrían registrar afectaciones en el suministro de agua potable durante el fin de semana, debido a trabajos de modernización en la infraestructura hidráulica.
El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz, informó que será necesario suspender durante un periodo de entre 18 y 20 horas la extracción de agua del acueducto El Sauz.
Como consecuencia, el volumen disponible para abastecer a la ciudad disminuirá temporalmente de 4 mil 400 a 3 mil 500 litros por segundo.
Para reducir las afectaciones, la dependencia prevé mantener previamente llenos los tanques de almacenamiento y las redes de distribución.
Los trabajos contemplan la sustitución de aproximadamente 500 metros de tubería, además de la instalación de válvulas en el lateral del periférico de la Juventud.
Las conexiones deberán quedar concluidas entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado, teniendo como plazo máximo estimado alrededor de las 3:00 de la mañana.
Una vez terminadas las maniobras se reanudará la operación del acueducto; sin embargo, la recuperación será gradual debido al tiempo necesario para volver a llenar los tanques y estabilizar los niveles y presiones de la red.
Por ello, sábado y domingo podrían concentrar las principales afectaciones.
La JMAS hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua, evitar actividades de alto consumo y administrar sus reservas durante el periodo de trabajos.
Lista de los 244 sectores
24 de Junio
Adriana
Albaterra
Albaterra 2
Albaterra 3
Alfredo Chávez
Américas
Ampl. Campesina
Ampl. Cerro de la Cruz
Anexo Santa Rosa
Arboledas
Arcadas
Avícola I Etapa
Avícola II Etapa
Bahías
Barrancas
Benito Juárez
Bosque Real
Bosque Real 2
Bosques de San Francisco
Bosques del Pedregal
Bosques del Valle
Bosques del Valle 2
Bosques del Valle 3
Bosques del Valle 4
Brisas del Noroeste
Burócrata Federal
Calcanto
Calzada del Bosque
Caminos del Valle
Caminos del Valle 2
Caminos del Valle 3
Caminos del Valle 4
Campanario
Campesina
Campestre
Campestre Washington
Campo Bello I
Campo Bello II
Campo Bello III
Campo Bello IV
Campo Bello V
Cantera
Cantera del Pedregal
Casa Blanca
Castelo
Centro
Cerrada de Cumbres
Cerrada La Cantera
Cerrada Las Lomas
Cerrada Malbec
Cerrada Vista Real
Cerro de la Cruz
Chapros
Chihuahua
Cima de la Cantera
Club Campestre
Colina
Colinas del Sol
Colinas del Sol I Etapa
Colinas del Valle
Contempo
Cordilleras del Norte
CTM
Cuarteles
Cuauhtémoc
Cumbres
Cumbres de Dominion
Cumbres de San Francisco
Cumbres Universidad
Cumbres Universidad II
Dale
David Alfaro Siqueiros
Deportistas
Diamante Reliz
Diego Lucero
Diez Villas
Dominion
El Pedregal
Encordada del Valle
Esperanza
Fidel Velázquez
Fovissste Abraham González
Fuentes del Sol
Fuentes del Valle
Genaro Vázquez (Universitaria)
Gloria
Granjas
Guadalupe
Hacienda del Moro
Haciendas
Haciendas de Santa Fe
Haciendas del Rejón 1
Haciendas del Rejón 2
Herradura La Salle
Hidalgo
Ignacio Allende
Ignacio Rodríguez
Industrial Américas
Industrias
Infonavit Insurgentes
Infonavit Karike
Infonavit Lourdes
Infonavit Nacional
Infonavit Saucito
Infonavit Universidad I
Infonavit Vallarta
Juan Escutia
La Cantera
La Escondida
Lagos
Las Fuentes
Las Misiones
Las Misiones III
Laura Leticia
Laviana
Leones
Lomas
Loma Alta
Loma Dorada
Lomas Altas
Lomas Altas IV Etapa
Lomas Américas
Lomas de San Charbel
Lomas del Pedregal
Lomas del Sol
Lomas del Sol 2
Lomas del Valle
Lomas del Valle 2
Lomas Karike
Lomas San José
Lomas Universidad
Lomas Universidad 4
Lomas Universidad 5
Lomas Vallarta
Los Álamos
Los Encinos
Los Frailes
Majalca
Martín López
Misión del Bosque
Misión del Valle
Misión del Valle 2
Molino de Viento
Montecello
Morelos
Navia
Nuevo Chihuahua
Nuevo Paraíso
Oscar Flores
Pablo Gómez
Pacífico
Panamericana
Panorámico
Paquimé
Paseo de las Moras
Pedregal del Valle
Pravia
Presidentes
Privanza San Ángel
Progreso
Puente de Cantera
Puente de Piedra
Puerta de Hierro
Puerta del Valle
Puerta del Valle V Etapa
Ramón Reyes
Real de Colinas
Real de Cuzman
Real Universidad
Recursos Hidráulicos
Reforma
Renovación
Residencial Cima del Pedregal
Revolución
Rincón de la Mora
Rincón de la Sierra
Rincón de las Lomas
Rincón de las Lomas II
Rincón de San Felipe
Rincón Soberano
Rinconada
Rinconada de la Sierra
Rinconadas del Valle
Rinconadas del Valle V
Rinconadas del Valle VI
Rincones de San Francisco
Rincones del Pedregal
Rincones del Pedregal 2
Roma
Rosario
Rubio
Salud
San Agustín
San Andrés
San Felipe V Etapa
San Francisco
San Ignacio
San José
San Martín
San Pablo
Santa Elena
Santa Mónica I Etapa
Santa Rita
Santa Rosa
Satélite
Tarracona
Tierra Residencial
Tierra y Libertad
Torralba
Torres del Rey
Trento
Unidad
Unidad Cuauhtémoc
Universidad
Valdivia
Valle de Mercia
Valle del Ángel
Viñedos
Villa Dorada
Villa Nueva
Vistas de las Lomas
Vistas del Pedregal
Vistas del Sol
Vistas del Valle
Zarco
Ampliación Universidad
Hacienda Santa Fe
Mirador Universidad
Paseos del Pedregal
Rincones del Sauz
Residencial Los Sauces
Rinconada Universidad
Lomas del Rejón
Jardines del Sauz
Rinconada del Sauz
Saucito
Lomas del Universo
Residencial El Sauz
Haciendas del Sauz
Villas del Sauz
Portal del Sauz
Terrazas del Sauz
Paseo Universidad
La JMAS señaló que la modernización permitirá realizar en el futuro trabajos de mantenimiento o atender problemas en el acueducto sin tener que detener completamente el flujo de agua hacia la ciudad.
La autoridad reiteró la recomendación de moderar el consumo durante el fin de semana, principalmente en los 244 sectores contemplados, mientras se realizan las maniobras y se recuperan paulatinamente los niveles de almacenamiento y distribución.
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