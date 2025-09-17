Alerta NYT de mordaza e intimidación de Trump

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Nueva York.- El diario The New York Times calificó la demanda presentada por el Presidente Donald Trump como un intento de silenciar al periodismo independiente.

"Carece de cualquier reclamo legal legítimo y, en cambio, es un intento de amordazar y desalentar el periodismo independiente. The New York Times no se dejará influenciar por tácticas de intimidación", respondió el diario.

Trump presentó el lunes la demanda por 15 mil millones de dólares contra el diario por difamación y calumnia.

En su nueva etapa en la Casa Blanca, el republicano incrementó su habitual hostilidad hacia medios de comunicación.

El diario neoyorquino ya había adelantado la semana pasada que el Presidente Trump había amenazado con tomar acciones legales por la publicación de artículos sobre una carta de cumpleaños presuntamente enviada por él al financiero y delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein.

La carta contiene un mensaje insertado en el contorno dibujado de una mujer desnuda.

El Presidente estadounidense niega que la firma que la acompaña sea la suya.