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Miércoles 29 de abril de 2026

Alerta Policía Cibernética por reto viral de falsas amenazas en redes

La Policía Cibernética advirtió sobre la circulación de un reto viral conocido como “tiroteo”, en el que estudiantes difunden supuestas amenazas de ataques armados como una broma para generar atención en redes sociales.

De acuerdo con la autoridad, este tipo de publicaciones provoca alarma en la comunidad escolar, además de movilizar a corporaciones de seguridad ante posibles riesgos, lo que puede derivar en consecuencias legales para quienes participen en su creación o difusión.

La dependencia subrayó que, aunque se trate de contenido falso, el impacto puede ser real, generando miedo entre estudiantes, docentes y padres de familia, así como afectaciones en el desarrollo normal de las actividades escolares.

Ante esta situación, se hizo un llamado a actuar con responsabilidad y prevenir la propagación de este tipo de mensajes, evitando compartirlos o interactuar con ellos.

Entre las principales recomendaciones destacan reportar de inmediato cualquier publicación sospechosa a autoridades escolares o a un adulto de confianza, así como denunciar perfiles o contenidos que promuevan estas conductas en plataformas digitales.

Finalmente, la Policía Cibernética reiteró la importancia de fomentar una cultura de prevención y uso responsable de redes sociales, a fin de evitar riesgos que puedan escalar a situaciones de mayor gravedad.

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