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Martes 17 de marzo de 2026

Alerta ambiental en 6 ciudades de Chihuahua por partículas de polvo provenientes de EU

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) del Estado de Chihuahua informó este martes la emisión de alerta ambiental en seis ciudades ante la detección de masas de polvo provenientes del sur de Estados Unidos, que afectan la calidad del aire en la región.

Las localidades señaladas son: Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Cuauhtémoc, Ojinaga, Delicias y Parral.

Ante esta situación, la Sedue recomendó a la población:

Utilizar cubrebocas durante actividades al aire libre.

Evitar ejercicio intenso, especialmente en niños y adultos mayores.

Mantener cerradas ventanas y puertas en hogares y oficinas.

Conducir con precaución, debido a la posible reducción de visibilidad en tramos carreteros.

La dependencia estatal continuará con el monitoreo de la calidad del aire y emitirá las alertas correspondientes conforme se actualice la información, a fin de salvaguardar la salud de la población.

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