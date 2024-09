Alerta en Chihuahua: ¿A qué hora comenzará la lluvia?

Martes 24 de septiembre de 2024

La Coordinación de Protección Civil Municipal emitió alerta por lluvias esta tarde de 24 de septiembre y pidió evitar salir de casa cuando ocurran. Conoce aquí los detalles.

Iván Rivera, coordinador de Protección Civil de Chihuahua capital, advirtió que “para el día de hoy tenemos una probabilidad de lluvia para entre 4:00 y 5:00 de la tarde, por lo que debemos estar atentos de los avisos preventivos que podamos estar emitiendo en próximas horas”.

El Gobierno Municipal de Chihuahua exhortó al respecto: “se pide permanecer en sus hogares, en medida de lo posible, para evitar accidentes”.

Corrientes de agua, lo más peligroso.

Insistió el coordinador Iván Rivera en “evitar el cruce de las calles que estén inundados, resguardarse en un lugar seco en una parte alta. Si no tenemos que salir de nuestros hogares, permanecer en ellos”.

Hay pronóstico de tormentas eléctricas, así que llama a alejarse de los lugares altos en espacios abiertos, alejarse de antenas y de árboles.

Recomendaciones en caso de lluvias:

Si conduces:

Conduce a velocidad moderada con las luces encendidas.

Sé cortés y da preferencia a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; lo más seguro es detenerse y esperar a que el nivel del agua baje.

Si te encuentras en la vía pública:

Permanece en un lugar seguro mientras concluye la lluvia.

No salgas si no es necesario mientras llueve o hay pronóstico de lluvia intensa.

Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes.

No realices actividades recreativas cerca de arroyos o cuerpos de agua.

Si estás en casa:

Asegúrate de que no haya objetos sueltos que puedan volarse en techos, balcones o terrazas.

Evita dejar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir los desagües.

Verifica que las salidas de agua en patios o techos estén libres de obstrucciones.