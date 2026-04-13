Alerta en México por troyano bancario JanelaRAT; advierten riesgo de robo de datos y dinero

Lunes 13 de abril de 2026

Autoridades y especialistas en ciberseguridad encendieron las alertas en México y Brasil ante la propagación de una nueva variante del troyano JanelaRAT, un virus diseñado para robar datos bancarios y facilitar el acceso a recursos económicos de las víctimas.

De acuerdo con reportes, este malware afecta principalmente a dispositivos con sistema operativo Microsoft Windows, utilizando correos electrónicos de phishing y archivos comprimidos para infiltrarse en los equipos.

Durante el año pasado, se registraron 14 mil 739 casos en Brasil y 11 mil 695 en México, impactando a instituciones bancarias, plataformas fintech y operaciones con criptomonedas.

La investigadora de seguridad de Kaspersky, María Manjarrez, advirtió que uno de los principales riesgos es la capacidad del troyano para capturar credenciales bancarias mediante ventanas falsas que simulan portales legítimos.

Además, el virus puede vigilar la actividad del usuario, interceptar información sensible y establecer canales de comunicación con los atacantes para enviar datos en tiempo real.

Así operan los ataques

Especialistas alertan que el proceso de infección puede iniciar con tácticas engañosas, como:

Correos o mensajes con archivos sospechosos

Archivos comprimidos que contienen programas maliciosos

Falsos CAPTCHA que solicitan abrir la herramienta “Ejecutar” y pegar comandos

Una vez ejecutado el archivo, el virus se instala de forma silenciosa sin generar alertas visibles para el usuario.

También puede desplegar interfaces falsas de banca en línea, donde las víctimas ingresan sus datos sin saber que están siendo robados.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Expertos recomiendan:

No abrir archivos de remitentes desconocidos

Verificar siempre las extensiones de archivos (.exe, .vbs, entre otros)

Evitar ejecutar comandos sugeridos por páginas o mensajes sospechosos

Mantener actualizado el sistema operativo y antivirus

Acceder a servicios bancarios únicamente desde sitios oficiales

La advertencia busca prevenir fraudes y proteger a los usuarios ante el incremento de este tipo de amenazas digitales en la región.