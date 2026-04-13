Alerta en México por troyano bancario JanelaRAT; advierten riesgo de robo de datos y dinero

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Nubes Dispersas
Chihuahua, Chihuahua
Lunes 13 de abril de 2026
Autoridades y especialistas en ciberseguridad encendieron las alertas en México y Brasil ante la propagación de una nueva variante del troyano JanelaRAT, un virus diseñado para robar datos bancarios y facilitar el acceso a recursos económicos de las víctimas.
De acuerdo con reportes, este malware afecta principalmente a dispositivos con sistema operativo Microsoft Windows, utilizando correos electrónicos de phishing y archivos comprimidos para infiltrarse en los equipos.
Durante el año pasado, se registraron 14 mil 739 casos en Brasil y 11 mil 695 en México, impactando a instituciones bancarias, plataformas fintech y operaciones con criptomonedas.
La investigadora de seguridad de Kaspersky, María Manjarrez, advirtió que uno de los principales riesgos es la capacidad del troyano para capturar credenciales bancarias mediante ventanas falsas que simulan portales legítimos.
Además, el virus puede vigilar la actividad del usuario, interceptar información sensible y establecer canales de comunicación con los atacantes para enviar datos en tiempo real.
Así operan los ataques
Especialistas alertan que el proceso de infección puede iniciar con tácticas engañosas, como:
Correos o mensajes con archivos sospechosos
Archivos comprimidos que contienen programas maliciosos
Falsos CAPTCHA que solicitan abrir la herramienta “Ejecutar” y pegar comandos
Una vez ejecutado el archivo, el virus se instala de forma silenciosa sin generar alertas visibles para el usuario.
También puede desplegar interfaces falsas de banca en línea, donde las víctimas ingresan sus datos sin saber que están siendo robados.
Recomendaciones para evitar ser víctima
Expertos recomiendan:
No abrir archivos de remitentes desconocidos
Verificar siempre las extensiones de archivos (.exe, .vbs, entre otros)
Evitar ejecutar comandos sugeridos por páginas o mensajes sospechosos
Mantener actualizado el sistema operativo y antivirus
Acceder a servicios bancarios únicamente desde sitios oficiales
La advertencia busca prevenir fraudes y proteger a los usuarios ante el incremento de este tipo de amenazas digitales en la región.
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