Alerta por ráfagas de hasta 75 km/h y posible tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta a la ciudadanía ante la probabilidad de tolvaneras en distintos tramos carreteros del estado, derivadas de ráfagas de viento que podrían superar los 75 km/h en algunas regiones.

El organismo detalló que la llegada del frente frío número 35 sobre el norte y noreste de México, junto con la entrada del frente frío número 36 sobre el noroeste del país, interactúa con corrientes en chorro polar y subtropical, un canal de baja presión, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera y la entrada de humedad del Océano Pacífico, generando variaciones importantes en las condiciones climáticas.

Se prevé un ambiente frío a fresco por la mañana, mientras que por la tarde las temperaturas oscilarán de templadas a calurosas. En la zona serrana se mantendrá un ambiente muy frío con posibles heladas, principalmente durante las primeras horas del día. El cielo será de mayormente despejado a parcialmente nublado en gran parte del estado.

Rachas de viento por regiones

Hasta 75 km/h: Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi y Cuauhtémoc.

Hasta 65 km/h: Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Buenaventura, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Riva Palacio, Majalca, Satevó, Valle de Zaragoza y Rosario.

Hasta 55 km/h: Ahumada, Ocampo, Maguarichi, Sueco, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, El Tule, Huejotitán, Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Allende, Matamoros, López, Coronado, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame, Nueva Holanda y Manuel Benavides.

Entre 35 y 45 km/h: Moris, Uruachi, Urique, Batopilas, Jiménez, Ojinaga, Guazapares y Morelos.

Tramos carreteros con posible tolvanera

Juárez–Janos

Chihuahua–Nuevo Casas Grandes

Chihuahua–La Junta

Vía corta Chihuahua–Parral

Sectores de las localidades mencionadas previamente

La dependencia recomendó a la población extremar precauciones al transitar por carreteras, asegurar objetos que puedan desprenderse y mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas para evitar incidentes.

