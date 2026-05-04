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Lunes 4 de mayo de 2026

Alerta sísmica en celulares no sonó por mantenimiento previo a simulacro nacional

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la alerta sísmica para teléfonos celulares no se activó durante el sismo registrado la mañana de este lunes debido a que la plataforma se encontraba en mantenimiento preventivo.

A través de una publicación en la red social X, la dependencia explicó que al momento del movimiento telúrico, ocurrido a las 9:19 de la mañana, el sistema estaba siendo ajustado como parte de los preparativos para el Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el próximo 6 de mayo.

El mensaje fue difundido alrededor de las 9:40 horas, luego de que usuarios reportaran que únicamente se activó la alerta a través de los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) en la Ciudad de México, mientras que los teléfonos móviles no emitieron ninguna notificación.

La dependencia federal aseguró que, tras concluir las labores de mantenimiento, el sistema quedó nuevamente activo y operando con normalidad.

No es la primera vez que se reportan fallas en este mecanismo. El pasado 2 de enero, durante otro sismo percibido en la capital del país, algunos usuarios señalaron que tampoco recibieron la alerta en sus dispositivos móviles.

El sistema de alertamiento en celulares fue implementado a nivel nacional el pasado 19 de septiembre y envía un mensaje SMS acompañado de vibración y un sonido de alta intensidad para advertir a la población sobre movimientos sísmicos.

Inicialmente fue denominado como “alerta presidencial”, aunque posteriormente el Gobierno federal modificó el nombre y realizó ajustes en el volumen tras diversas quejas de usuarios.

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