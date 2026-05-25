Alertan por altas temperaturas en Chihuahua; piden extremar precauciones durante la semana

Lunes 25 de mayo de 2026

La Coordinación Municipal de Protección Civil emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de temperaturas cálidas a calurosas que se registrarán durante los próximos días en la capital del estado, acompañadas de rachas de viento y posibilidad de lluvias hacia el cierre de la semana.

De acuerdo con el reporte meteorológico, este lunes se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 17 grados, con cielo parcialmente nublado y rachas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

Para el martes continuarán las condiciones soleadas, con una máxima de 33 grados y mínima de 16, además de vientos de intensidad similar.

El miércoles se mantendrá el ambiente cálido, mientras que para el jueves se prevé un incremento en la nubosidad, temperaturas de hasta 34 grados y una probabilidad de lluvia del 31 por ciento. El viernes se espera un descenso ligero en la temperatura máxima, que alcanzaría los 31 grados, acompañado de cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitación del 18 por ciento.

Emiten recomendaciones preventivas

Ante estas condiciones, las autoridades municipales exhortaron a la población a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, cuando la radiación solar alcanza sus niveles más altos.

También recomendaron utilizar ropa ligera de colores claros, aplicar protector solar, usar sombrero o gorra y evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.

Protección Civil recordó la importancia de no dejar a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que las temperaturas al interior pueden incrementarse rápidamente y representar un riesgo para la salud.

Asimismo, se invitó a la ciudadanía a permanecer en espacios frescos o con sombra y a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización del pronóstico y prevenir afectaciones derivadas de las condiciones climáticas previstas para esta semana.