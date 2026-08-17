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Lunes 17 de agosto de 2026

Alertan por aumento de cáncer colorrectal en México; detectan casos a edades más tempranas

Ciudad de México.- Especialistas advirtieron sobre el incremento de casos de cáncer colorrectal en México, enfermedad que comienza a detectarse con mayor frecuencia en personas más jóvenes y que registra alrededor de 15 mil casos al año, de acuerdo con cifras citadas de la Secretaría de Salud.

Durante el Foro de Excelencia Quirúrgica 2026, realizado en Panamá, especialistas señalaron que este padecimiento era identificado principalmente en personas mayores de 50 años; sin embargo, actualmente se observa un aumento de diagnósticos a partir de los 40 años.

El cáncer de colon y recto representa uno de los principales retos de salud pública. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ubica entre los tipos de cáncer más frecuentes y entre las principales causas de muerte por enfermedades oncológicas.

La cirujana Margarita Murphy, del Instituto de Salud de Colon y Recto de Orlando, explicó que la colonoscopía continúa siendo una de las principales herramientas para detectar lesiones de manera temprana y retirar pólipos que potencialmente podrían evolucionar a cáncer.

Uno de los aspectos que preocupa a los especialistas es que la enfermedad puede aparecer incluso en personas sin antecedentes familiares. Édgar Alemán, presidente de la Asociación Panameña de Coloproctología, señaló que una elevada proporción de los pacientes diagnosticados no presenta historial familiar relacionado con este padecimiento.

Los especialistas reconocieron que todavía no existe una explicación definitiva sobre las causas del incremento de casos, particularmente entre personas de menor edad.

Ante este panorama, destacaron la importancia de prestar atención a posibles señales de alerta y acudir con profesionales de la salud para determinar, de acuerdo con la edad, antecedentes y factores individuales, cuándo es conveniente iniciar estudios de detección.

El aumento de diagnósticos refuerza la importancia de la detección oportuna, ya que identificar el cáncer colorrectal en etapas tempranas puede ampliar las opciones de tratamiento y mejorar el pronóstico de los pacientes.

Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Construcción de Paz

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