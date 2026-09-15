Alertan por densa niebla en carretera Cuauhtémoc-La Junta

Martes 15 de septiembre de 2026

Un denso banco de niebla se registró durante la mañana de este martes en la carretera Cuauhtémoc-La Junta, provocando una reducción considerable de la visibilidad para los automovilistas.

Ante estas condiciones, se emitió un llamado a quienes transiten por este tramo para extremar precauciones y, de ser posible, evitar circular por la zona mientras persista la baja visibilidad.

A través de un video difundido durante la mañana se mostró la presencia de niebla sobre la carretera, con el objetivo de advertir a los conductores sobre las condiciones del camino.

Se recomienda reducir la velocidad, mantener las luces encendidas, conservar una distancia segura entre vehículos y permanecer atentos a las condiciones de la vía para prevenir accidentes.