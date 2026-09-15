Alertan por fraude con falsa identidad de militares en venta de celulares

Martes 15 de septiembre de 2026

El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, alertó sobre una modalidad de fraude en la que delincuentes utilizan perfiles de personas que se identifican como supuestos militares para ofrecer artículos en venta, principalmente teléfonos celulares.

De acuerdo con el funcionario, los defraudadores contactan a personas interesadas en los productos y las presionan para realizar un depósito anticipado con el argumento de apartar el artículo.

Para justificar que no pueden concretar la entrega personalmente, los responsables aseguran pertenecer a las Fuerzas Armadas y señalan que enviarán el producto mediante un vehículo de plataforma.

Sin embargo, una vez realizado el pago, la víctima recibe un objeto sin valor o distinto al ofrecido.

Araiza recomendó extremar precauciones en compras realizadas a través de redes sociales, evitar depósitos anticipados a desconocidos y verificar la identidad del vendedor antes de concretar cualquier operación.