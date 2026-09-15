El Estado

25.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 15 de septiembre de 2026

Alertan por fraude con falsa identidad de militares en venta de celulares

El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, alertó sobre una modalidad de fraude en la que delincuentes utilizan perfiles de personas que se identifican como supuestos militares para ofrecer artículos en venta, principalmente teléfonos celulares.

De acuerdo con el funcionario, los defraudadores contactan a personas interesadas en los productos y las presionan para realizar un depósito anticipado con el argumento de apartar el artículo.

Para justificar que no pueden concretar la entrega personalmente, los responsables aseguran pertenecer a las Fuerzas Armadas y señalan que enviarán el producto mediante un vehículo de plataforma.

Sin embargo, una vez realizado el pago, la víctima recibe un objeto sin valor o distinto al ofrecido.

Araiza recomendó extremar precauciones en compras realizadas a través de redes sociales, evitar depósitos anticipados a desconocidos y verificar la identidad del vendedor antes de concretar cualquier operación.

Refuerza SSPE operativo vial por festejos del Grito en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Enfrentamiento armado moviliza a autoridades en Nonoava

Inhabilitan narcocampamento tras ataque armado contra aeronave de la SSPE

Impulsa Lupita Borruel el deporte como herramienta para la salud y desarrollo de jóvenes

Nuevo iPhone plegable de Apple costará hasta 77 mil 999 pesos en México
Choque múltiple deja daños materiales en Delicias
Plantea César Jáuregui crecimiento ordenado para Chihuahua ante CAPRIN
Cruz Roja desplegará 80 voluntarios durante festejos patrios en Chihuahua
Irán descarta diálogo con Estados Unidos mientras no se cumplan sus condiciones
Obama y Harris piden mayor regulación para la inteligencia artificial
Joven sufre grave accidente en juego mecánico en India
Choque de camioneta de Pemex deja dos trabajadores lesionados en Samalayuca

Municipios

Más Noticias

Prevalecerán lluvias en la región serrana esta tarde y noche de 15 de septiembre: Protección Civil
PT rechaza definición de Morena en Guerrero y pide nueva encuesta
Explosión en planta de sal deja tres muertos en Veracruz