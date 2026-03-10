Alertan por fraudes en trámites de placas ofrecidos por WhatsApp en Ciudad Juárez

Martes 10 de marzo de 2026

Autoridades estatales alertaron a la población sobre un esquema de fraude en el que personas ofrecen citas para trámites de placas vehiculares a cambio de depósitos que van de 6 mil a 8 mil pesos, utilizando la aplicación de mensajería WhatsApp.

El recaudador de rentas en Ciudad Juárez, Raúl García Ruiz, informó que durante los últimos días atendió a contribuyentes que acudieron a las oficinas con supuestos comprobantes de citas obtenidas mediante mensajes enviados desde números desconocidos.

El funcionario explicó que las personas mostraron hojas impresas y mensajes que aparentaban ser documentos oficiales; sin embargo, no contaban con sellos ni logotipos institucionales, además de que la fotografía utilizada en algunos mensajes no correspondía a él.

De acuerdo con el reporte, los estafadores solicitaban a las víctimas realizar depósitos bancarios para asegurar las citas y posteriormente enviaban comprobantes falsos que simulaban confirmar el trámite.

Entre los números detectados en las comunicaciones se encuentra el 656 896 7379, aunque las autoridades señalaron que podrían existir otros teléfonos similares utilizados para cometer el fraude.

García Ruiz recordó además que el programa relacionado con el Registro Público Vehicular fue derogado por el gobierno federal desde diciembre de 2025, por lo que cualquier oferta vinculada a este trámite debe considerarse sospechosa.

Ante esta situación, el recaudador exhortó a la ciudadanía a no realizar depósitos ni compartir información personal a través de WhatsApp, y recomendó verificar cualquier trámite de manera directa en las oficinas de recaudación.

“No se dejen engañar, no haga ningún depósito”, reiteró el funcionario, al pedir a los contribuyentes acudir a ventanilla para confirmar el estatus de cualquier gestión relacionada con placas o regularización vehicular.