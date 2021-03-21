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Viernes 15 de mayo de 2026

Alertan por índice UV extremo en Chihuahua; recomiendan evitar exposición al sol

La ciudad de Chihuahua registrará este viernes niveles extremos de radiación ultravioleta (UV), por lo que autoridades y especialistas recomiendan a la población tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud por exposición prolongada al sol.

De acuerdo con reportes de plataformas meteorológicas como The Weather Network y Tutiempo.net, el índice UV alcanzará entre 10 y 11 puntos durante las horas de mayor intensidad solar, niveles considerados como “muy alto” y “extremo”.

Las condiciones más intensas se prevén entre las 12:00 y las 15:00 horas, periodo en el que se recomienda evitar actividades al aire libre o reducir al máximo la exposición directa al sol.

Durante las primeras horas de este viernes, la calculadora de índice UV de Nivea ubicó a Chihuahua con un nivel de un punto, mientras que la Ciudad de México registró dos puntos.

Ante este panorama, especialistas recomiendan utilizar protector solar con factor superior a 30, portar gorra o sombrero, lentes oscuros y ropa de manga larga si es necesario permanecer en exteriores.

Asimismo, se exhorta a mantener una hidratación constante, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre, debido a las altas temperaturas que se registran en la capital del estado.

El índice UV es una medición internacional que determina la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol y los riesgos que representa para la salud. Entre más elevado sea el nivel, mayor es la posibilidad de sufrir quemaduras, daños oculares y envejecimiento prematuro de la piel.

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