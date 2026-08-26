Alertan por mal uso de visas B1/B2; trabajar en EU puede ponerlas en riesgo

Miércoles 26 de agosto de 2026

México.- Exceder el periodo autorizado de estancia, trabajar o realizar actividades distintas a las permitidas con una visa de visitante puede poner en riesgo el documento migratorio estadounidense, advirtió la firma BAI Capital.

Juan Carlos Eguiart, director de la empresa, explicó que esta situación cobra especial relevancia para empresarios, ejecutivos e inversionistas mexicanos que mantienen actividades comerciales en Estados Unidos y utilizan visas B1/B2 para sus viajes.

Precisó que una visa B-1 permite realizar reuniones de negocios, negociar contratos, participar en convenciones o conferencias y efectuar determinadas actividades comerciales, pero no autoriza de manera general trabajar para una empresa estadounidense.

Así, mientras acudir a una negociación puede ser compatible con esta categoría, incorporarse a las operaciones cotidianas de una compañía, prestar servicios o recibir un salario de una fuente estadounidense podría requerir otro tipo de visa o autorización migratoria.

Eguiart señaló que actualmente existe un mayor escrutinio de autoridades e instituciones financieras sobre la residencia de las personas, el origen y destino de los recursos y la correspondencia entre las actividades realizadas y el tipo de visa utilizado.

Ante este escenario, recomendó a quienes buscan invertir o hacer negocios en Estados Unidos contar con una estructura migratoria, fiscal, financiera y legal adecuada, en lugar de recurrir a prácticas que puedan derivar en problemas migratorios o poner en riesgo su visa.